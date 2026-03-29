PL define Gayer e Varão para o Senado em Goiás e marca evento com Flávio Bolsonaro para apresentar chapa completa

Oficialização ocorreu em Brasília e marca início da estratégia do partido para fortalecer os nomes no estado

Ícaro Gonçalves - 29 de março de 2026

Gayer e Varão foram os escolhidos pré-candidatos ao Senado (Foto: Reprodução/Instagram)

Os dois nomes da direita bolsonarista para concorrer ao Senado em Goiás já estão definidos. O deputado federal Gustavo Gayer (PL) e o vereador em Goiânia Oséias Varão (PL) foram os escolhidos por Flávio Bolsonaro para o pleito em 2026.

Ambos já eram esperados como pré-candidatos, mas foram oficializados pelo PL na última segunda-feira (23). No dia em questão, eles foram a Brasília a convite de Flávio para gravação do programa partidário que deve ir ao ar durante o mês de abril.

Além de bater o martelo sobre os escolhidos, o movimento inicia a estratégia de divulgação para alavancar a imagens dos pré-candidatos no estado.

No caso de Gayer, o deputado já acumula invejável engajamento nas redes sociais, sendo nome forte da ala de Bolsonaro em Goiás. Somente no Instagram, são mais de 3 milhões de seguidores.

Quanto a Oseias, o cenário muda. Embora seja conhecido como notável articulador político e tenha ganhado visibilidade na vereança, ele não tem o mesmo reconhecimento entre o eleitorado goiano que o companheiro de partido.

Evento consolidará os escolhidos

Os escolhidos devem ser laureados pela própria ex-primeira dama Michelle Bolsonaro (PL), que virá a Goiânia no dia 11 de abril para o evento ‘Acorda, Goiás’.

Organizado por Gustavo Gayer e pelo também deputado Nikolas Ferreira (PL), o evento planeja reunir milhares de apoiadores na Praça Tamandaré e, depois, em caminhada até a Praça Cívica, como ponta-pé inicial da corrida eleitoral em Goiás.

Além de Gayer e Varão, o evento também contará com a presença dos pré-candidatos do PL ao governo do estado, o senador Wilder Morais e Ana Paula Rezende, filha de Iris Rezende.

A aliança de ambos já havia sido firmada em 20 de fevereiro, com a filiação de Ana ao PL, o que consolidou a chapa puro-sangue do partido ao Palácio das Esmeraldas.

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