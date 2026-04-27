Lula lidera 1º turno e empata com Flávio no 2º, diz pesquisa BTG/Nexus

Margem de erro do estudo é de dois pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%

Folhapress - 27 de abril de 2026

(Foto: Montagem/Agência Brasil)

ARTHUR GUIMARÃES DE OLIVEIRA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O presidente Lula (PT) aparece à frente em cenário de primeiro turno testado por nova pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira (27), mas continua empatado com o senador Flávio Bolsonaro (PL) em hipótese de eventual confronto direto entre os dois.

O levantamento aponta o petista com 41% das intenções de voto, ante 36% do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Nesse cenário, os ex-governadores Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (PSD) estão com 4% e 3%, respectivamente.

Já Renan Santos (Missão) registra 3%, e Augusto Cury (Avante) aparece com 2%. Aldo Rebelo (Democracia Cristã) e Cabo Daciolo (Mobiliza) marcam 1% cada um. Brancos e nulos somam 6%. Não responderam ou não souberam responder 2%.

Em cenário de segundo turno, Lula aparece com 46%, ante 45% de Flávio. O petista mantém o mesmo percentual aferido em março. A intenção de voto do senador, que tinha 46% naquele mês, oscilou dentro da margem de erro.

Tanto em uma disputa direta contra Zema quanto em uma contra Caiado, Lula registra 45%, enquantos os ex-governadores têm 41% a depender de quem fosse para o segundo turno -um empate técnico no limite da margem de erro, o que indica provável vantagem do petista.

A pesquisa foi feita por por telefone entre os dias 24 e 26 de abril. Foram entrevistados 2.028 eleitores com 16 anos ou mais. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o código BR-01075/2026.

Em cenário de primeiro turno testado pelo instituto pela primeira vez em março, sem Augusto Cury ou Cabo Daciolo, Lula mantém os mesmos 41%, ao passo que Flávio foi de 38% para 36%.

Com essa configuração, Zema aparece com 5%, Caiado e Renan Santos com 4% cada um e Aldo Rebelo com 1%.

Em apenas um cenário de primeiro turno, Lula aparece tecnicamente empatado com Flávio: em uma disputa, além dos dois, com Caiado, Renan Santos e Aldo Rebelo. Nesse caso, o petista registra 41% das inteções, contra 38% do senador.

Nessa hipótese, Caiado tem 6%, Renan Santos, 4%, e Aldo Rebelo, 1%.

REJEIÇÃO

Lula e Flávio mantêm as maiores taxas de rejeição. Um percentual de 48% dizem que não votariam no petista de jeito nenhum. Uma fatia de mesmo tamanho afirma o mesmo sobre o filho do ex-presidente Bolsonaro. Os números mostram estabilidade em relação ao mês passado.

Zema tem uma rejeição de 33% dos entrevistados, e Caiado, de 29%, enquanto Aldo Rebelo e Renan Santos marcam 30% cada um. Já Augusto Cury aparece com 24%, ao passo que Cabo Daciolo registra 39%.

AVALIAÇÃO DE GOVERNO

Consideram a gestão do presidente Lula ruim ou péssima 43% (antes eram 44%), enquanto 33% a veem como ótima ou boa (35% no mês passado). Dizem que o governo é regular um percentual de 23%, contra 21% em março.

Quando a pergunta trata de aprovação ou desaprovação, 49% afirmam desaprovar o trabalho do presidente, e 46% dizem aprovar. Não sabem ou não souberam responder 5%. Na última pesquisa, eram 51%, 45% e 4%, respectivamente.

PRINCIPAIS PROBLEMAS DO BRASIL

A pesquisa também indagou os entrevistados sobre qual é hoje o principal problema do país, em resposta espontânea e múltipla.

Saúde pública aparece com 26%, somando primeira e segunda menções. Segurança pública, violência e criminalidade são citadas como tema por 25%, segundo esse mesmo critério, e corrupção por 24%.

Entre quem, de acordo com a sua preferência, acredita que Lula deveria ser reeleito, a saúde pública lidera entre os principais problemas do Brasil, com 32%.

Essa relação muda entre quem prefere Flávio para ser eleito ou outro indicado por Bolsonaro. Por esse cruzamento, 40% citam corrupção, que mantém a dianteira em relação a outros problemas mencionados.

Já no grupo daqueles que preferem ver eleito um candidato que não fosse apoiado nem por Lula, nem Bolsonaro, o destaque fica com segurança pública, violência e criminalidade, que soma 29%.