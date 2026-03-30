“Meu primeiro ato será anistia ampla, geral e irrestrita”, diz Ronaldo Caiado em lançamento da pré-candidatura

Segundo Caiado, a anistia seria necessária para a pacificação e fim da polarização.

Ícaro Gonçalves -
Ronaldo Caiado
Caiado em evento de lançamento da pré-candidatura (Imagem: Captura de tela/Yotube)

Durante a coletiva de imprensa promovida para lançamento da pré-candidatura à presidência, o governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) prometeu anistiar condenados pelos atos antidemocráticos em 8 de janeiro de 2023.

Segundo Caiado, a anistia seria necessária para a pacificação e fim da polarização política no país.

“O Brasil não suporta mais viver essa constante nesses últimos anos. A polarização não é um traço da política nacional. Ela é sustentada por um projeto político por aqueles que se beneficiam dela”, disse o agora pré-candidato.

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“Ela pode ser desativada por alguém que não é parte dela, e é o que pretendo fazer como presidente. Como isso, meu primeiro ato vai ser exatamente a anistia ampla, geral e irrestrita”, completou.

Escolha do PSD

Como noticiado pelo Portal 6, a escolha por Caiado ocorreu após a desistência da disputa por parte do governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD). Desde então, o governador de Goiás vinha intensificando a campanha para a indicação.

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Ícaro Gonçalves

Jornalista formado pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás) e mestre em Comunicação pela Universidade Federal de Goiás (UFG).

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