Pirarucu de 2 metros e 100 kg é fisgado por guias de pesca no Rio Araguaia

Espécie é considerada uma das maiores de água doce do Brasil

Pedro Ribeiro - 22 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/@pousadasopiraiba)

Um grupo de guias de pesca chamou a atenção ao fisgar um pirarucu de mais de 100 quilos e cerca de dois metros de comprimento no Rio Araguaia, no Norte de Goiás.

A captura foi registrada em vídeo publicado na última terça-feira (21) e rapidamente repercutiu nas redes sociais, impressionando pelo tamanho do peixe, considerado um dos maiores de água doce do Brasil.

Entre os envolvidos está um guia de Anápolis, além de outros profissionais com experiência na pesca, inclusive vindos da região amazônica.

Apesar do tamanho impressionante, o animal foi devolvido ao rio após a captura, seguindo a prática da pesca esportiva adotada na região.

O momento foi comemorado pelos pescadores, que celebraram o resultado da pescaria e o desafio de lidar com um exemplar de grande porte.

O pirarucu é uma espécie conhecida por seu tamanho e força, podendo ultrapassar os 200 quilos em alguns casos.

Além disso, possui respiração aérea, o que o obriga a subir à superfície para respirar, uma característica rara entre peixes.

Na Bacia do Araguaia-Tocantins, a preservação de espécies de grande porte é fundamental para o equilíbrio ambiental e também para o turismo de pesca esportiva, que movimenta a economia local.

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