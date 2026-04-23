Próximos feriados prolongados no Brasil: confira o calendário atualizado até o final do ano

Ano de 2026 traz várias oportunidades de folgas estendidas para quem quer viajar ou descansar

Gabriel Yuri Souto - 23 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

Se você já está pensando no próximo descanso, a boa notícia é que 2026 oferece várias oportunidades de feriados prolongados no Brasil. Isso porque muitas datas caem em dias úteis, o que facilita a famosa “emenda” com o fim de semana.

De acordo com o calendário oficial, o ano conta com cerca de 10 feriados nacionais e diversas chances de folgas estendidas ao longo dos meses.

Por que 2026 tem tantos feriadões

Diferente de outros anos, em que vários feriados caem no fim de semana, 2026 favorece quem quer viajar ou descansar.

Isso acontece porque muitos feriados ocorrem em segundas, sextas ou até mesmo terças e quintas, permitindo emendar dias e criar períodos mais longos de folga.

Próximos feriados prolongados em 2026

Confira os principais feriadões até o fim do ano:

Abril

Sexta-feira Santa (03/04 – sexta)

Tiradentes (21/04 – terça) → possibilidade de emenda na segunda

Maio

Dia do Trabalho (01/05 – sexta) → fim de semana prolongado

Junho

Corpus Christi (04/06 – quinta, ponto facultativo) → muitas empresas liberam sexta

Setembro

Independência do Brasil (07/09 – segunda) → feriado prolongado

Outubro

Nossa Senhora Aparecida (12/10 – segunda) → mais um feriadão

Novembro

Finados (02/11 – segunda) → folga estendida

Consciência Negra (20/11 – sexta) → fim de semana prolongado

Dezembro

Natal (25/12 – sexta) → último feriadão do ano

Essas datas são consideradas as principais oportunidades para descanso mais longo em 2026.

Quantos feriados prolongados o ano terá

Ao todo, o calendário pode oferecer mais de 10 oportunidades de feriados prolongados, dependendo da possibilidade de emenda em cada caso.

Além disso, pontos facultativos como Carnaval e Corpus Christi também ampliam as chances de folga em muitas cidades e empresas.

Diferença entre feriado e ponto facultativo

Nem todas as datas garantem folga obrigatória.

Enquanto os feriados nacionais são definidos por lei e valem para todo o país, os pontos facultativos dependem da decisão de empresas ou órgãos públicos.

Por isso, é importante verificar como cada local trata essas datas.

Planejamento faz diferença

Com tantas oportunidades ao longo do ano, o ideal é se planejar com antecedência.

Assim, dá para organizar viagens, compromissos ou até aproveitar melhor os períodos de descanso.

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