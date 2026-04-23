Próximos feriados prolongados no Brasil: confira o calendário atualizado até o final do ano
Ano de 2026 traz várias oportunidades de folgas estendidas para quem quer viajar ou descansar
Se você já está pensando no próximo descanso, a boa notícia é que 2026 oferece várias oportunidades de feriados prolongados no Brasil. Isso porque muitas datas caem em dias úteis, o que facilita a famosa “emenda” com o fim de semana.
De acordo com o calendário oficial, o ano conta com cerca de 10 feriados nacionais e diversas chances de folgas estendidas ao longo dos meses.
Por que 2026 tem tantos feriadões
Diferente de outros anos, em que vários feriados caem no fim de semana, 2026 favorece quem quer viajar ou descansar.
Isso acontece porque muitos feriados ocorrem em segundas, sextas ou até mesmo terças e quintas, permitindo emendar dias e criar períodos mais longos de folga.
Próximos feriados prolongados em 2026
Confira os principais feriadões até o fim do ano:
Abril
Sexta-feira Santa (03/04 – sexta)
Tiradentes (21/04 – terça) → possibilidade de emenda na segunda
Maio
Dia do Trabalho (01/05 – sexta) → fim de semana prolongado
Junho
Corpus Christi (04/06 – quinta, ponto facultativo) → muitas empresas liberam sexta
Setembro
Independência do Brasil (07/09 – segunda) → feriado prolongado
Outubro
Nossa Senhora Aparecida (12/10 – segunda) → mais um feriadão
Novembro
Finados (02/11 – segunda) → folga estendida
Consciência Negra (20/11 – sexta) → fim de semana prolongado
Dezembro
Natal (25/12 – sexta) → último feriadão do ano
Essas datas são consideradas as principais oportunidades para descanso mais longo em 2026.
Quantos feriados prolongados o ano terá
Ao todo, o calendário pode oferecer mais de 10 oportunidades de feriados prolongados, dependendo da possibilidade de emenda em cada caso.
Além disso, pontos facultativos como Carnaval e Corpus Christi também ampliam as chances de folga em muitas cidades e empresas.
Diferença entre feriado e ponto facultativo
Nem todas as datas garantem folga obrigatória.
Enquanto os feriados nacionais são definidos por lei e valem para todo o país, os pontos facultativos dependem da decisão de empresas ou órgãos públicos.
Por isso, é importante verificar como cada local trata essas datas.
Planejamento faz diferença
Com tantas oportunidades ao longo do ano, o ideal é se planejar com antecedência.
Assim, dá para organizar viagens, compromissos ou até aproveitar melhor os períodos de descanso.
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