Segundo a psicologia, crianças dos anos 90 aprenderam uma habilidade fundamental que as crianças dos anos 2000 não possuem

Mudanças na forma de criar, proteger e acompanhar os filhos reacenderam uma discussão que mexe com diferentes gerações

Layne Brito - 22 de abril de 2026

(Foto: Reprodução)

Durante muito tempo, crescer foi também aprender a se virar. Cair, errar, improvisar, esperar e encontrar sozinho pequenas saídas para os desafios do dia a dia faziam parte de uma rotina comum para muitas crianças.

Hoje, embora a infância esteja mais conectada, monitorada e cercada de recursos, especialistas têm chamado atenção para um contraste que começa a ganhar espaço nas discussões sobre comportamento e desenvolvimento emocional.

A comparação entre gerações reacende uma pergunta delicada, mas cada vez mais presente: o que as crianças de antes aprenderam na prática que muitas das atuais já não exercitam com a mesma frequência? Para a psicologia, uma das respostas está na autonomia emocional e cotidiana, ou seja, na capacidade de lidar com frustrações, esperar, resolver pequenos conflitos e encontrar formas de seguir em frente sem depender de ajuda imediata o tempo todo.

No caso das crianças dos anos 90, essa habilidade teria sido fortalecida por um tipo de infância mais livre e menos mediada.

Era mais comum brincar sem supervisão constante, passar mais tempo longe das telas, negociar regras com outras crianças e enfrentar momentos de tédio sem que houvesse uma solução pronta nas mãos. Esse contexto, ainda que nem sempre ideal, acabava estimulando independência, criatividade e resistência emocional.

Já as crianças dos anos 2000 cresceram em uma realidade marcada por mais proteção, respostas rápidas e presença intensa da tecnologia.

Com adultos mais atentos a cada movimento e com distrações sempre disponíveis, muitos desafios que antes exigiam iniciativa passaram a ser resolvidos com maior intervenção.

O resultado, segundo essa linha de análise, é uma geração que pode ter menos contato com experiências espontâneas de autonomia.

Isso não significa que uma geração seja melhor do que a outra, mas aponta para diferenças importantes na forma como cada uma aprendeu a lidar com o mundo.

Em tempos de hiperconexão e vigilância constante, a psicologia sugere que recuperar espaços de independência pode ser um passo decisivo para formar crianças mais seguras, resilientes e preparadas para a vida real.

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