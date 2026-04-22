Motorista bate, não presta assistência e foge na madrugada em Anápolis

Impacto causou danos significativos e chegou até a acionar airbags; família tenta identificar o motorista

Pedro Ribeiro - 22 de abril de 2026

(Foto: Reprodução)

Um motorista está sendo procurado após se envolver em um acidente de trânsito e fugir do local, em Anápolis.

A colisão aconteceu por volta de 00h30 do último domingo (19), na Rua Barão de Cotegipe, esquina com a Rua Firmo de Velasco, nas proximidades da Maternidade Dr. Adalberto Pereira da Silva.

No local, o veículo de um jovem foi atingido por um Toyota Corolla. Após o impacto, o condutor responsável deixou a cena sem prestar qualquer tipo de assistência.

De acordo com familiares da vítima, a batida foi forte e causou danos consideráveis ao carro, incluindo o acionamento dos airbags.

Apesar da gravidade do acidente, o motorista atingido não sofreu ferimentos, o que evitou consequências mais graves.

A família registrou boletim de ocorrência e agora tenta identificar o responsável para que ele possa arcar com os prejuízos causados.

Até o momento, a principal pista é uma imagem de câmera de segurança, que mostra o veículo passando em alta velocidade pela via.

No entanto, a identificação completa ainda não foi possível.

O caso segue em apuração, e qualquer informação que ajude a identificar o condutor é considerada importante.

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