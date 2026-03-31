Alego inicia transferência do Governo de Goiás à Daniel Vilela durante cerimônia em Goiânia

Cerimônia ocorre no plenário da Casa, com a presença de autoridades, parlamentares e convidados

Ícaro Gonçalves -
transferência governo Daniel Vilela
Cerimônia ocorre no plenário da Alego (Foto: Augusto Araújo/Portal 6)

O governador Ronaldo Caiado (PSD) e o vice-governador Daniel Vilela (MDB) já se encontram na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) para a solenidade de transferência do comando do Executivo estadual, nesta terça-feira (31).

A cerimônia ocorre no plenário da Casa, em Goiânia, com a presença de autoridades, parlamentares e convidados.

Durante o ato, Caiado formaliza a renúncia ao cargo, abrindo caminho para a posse definitiva de Vilela como governador. O rito segue o protocolo institucional previsto para a substituição do chefe do Executivo estadual.

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A transmissão do cargo ocorre dentro do prazo exigido pela legislação eleitoral, que determina a desincompatibilização para quem pretende disputar outros cargos.

Com isso, Caiado se afasta do governo para viabilizar a pré-candidatura à Presidência da República na eleições de 2026.

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Ícaro Gonçalves

Jornalista formado pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás) e mestre em Comunicação pela Universidade Federal de Goiás (UFG).

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