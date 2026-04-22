China surpreende ao levantar prédio de 10 andares em 28 horas e 45 minutos com técnica que acelera qualquer obra

Sistema modular permite erguer prédio de 10 andares em menos de 29 horas na China, com módulos prontos vindos de fábrica

Gabriel Dias - 22 de abril de 2026

(Imagem: Captura de tela/YouTube/BROAD Group)

Enquanto a construção de um prédio costuma levar anos, uma empresa chinesa vem chamando a atenção ao reduzir esse tempo drasticamente.

Em Changsha, a Broad Group conseguiu montar um edifício de 10 andares em apenas 28 horas e 45 minutos, utilizando um sistema de construção modular.

O método é baseado no chamado Living Building, tecnologia que aposta na fabricação industrial dos módulos antes da obra. Cada unidade chega ao canteiro praticamente pronta, com estrutura, paredes e instalações já integradas.

Como funciona a construção em tempo recorde

Diferente do modelo tradicional, em que o concreto é moldado no local, nesse sistema a maior parte do trabalho acontece na fábrica.

Os módulos são produzidos com estrutura de aço inoxidável, utilizando a tecnologia proprietária B-Core — placas compostas por duas chapas de aço inoxidável unidas por tubos internos por meio de um processo de brasagem a alta temperatura, o que garante resistência e leveza antes mesmo de serem transportados.

No canteiro, o trabalho é mais rápido e direto. Três guindastes posicionam os módulos um sobre o outro, enquanto equipes fazem a fixação por parafusos e a conexão das redes de água, esgoto e energia.

Esse formato reduz etapas manuais e permite que várias fases da construção sejam realizadas de forma simultânea.

Diferença em relação ao modelo tradicional

No Brasil, um edifício desse porte pode levar entre 18 e 24 meses para ficar pronto. Já no sistema modular, a montagem ocorre em questão de horas — embora a produção dos módulos leve semanas.

Outro ponto importante é a padronização. Como as peças são produzidas em ambiente controlado, há maior previsibilidade de prazos e qualidade.

Limites e desafios da tecnologia

Apesar da velocidade impressionante, o modelo ainda enfrenta limitações. Embora a Broad Group já tenha erguido uma torre de 57 andares em 19 dias, o sistema depende de uma cadeia logística estruturada, com transporte especializado e equipamentos adequados.

Além disso, especialistas destacam que a qualidade final depende diretamente da fabricação dos módulos. Qualquer erro na produção pode comprometer toda a estrutura.

Mesmo assim, a construção modular vem ganhando espaço como alternativa para reduzir custos, acelerar obras e atender demandas habitacionais em grande escala.

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