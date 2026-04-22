China surpreende ao levantar prédio de 10 andares em 28 horas e 45 minutos com técnica que acelera qualquer obra

Sistema modular permite erguer prédio de 10 andares em menos de 29 horas na China, com módulos prontos vindos de fábrica

Gabriel Dias Gabriel Dias -
China surpreende ao levantar prédio de 10 andares em 28 horas e 45 minutos com técnica que acelera qualquer obra
(Imagem: Captura de tela/YouTube/BROAD Group)

Enquanto a construção de um prédio costuma levar anos, uma empresa chinesa vem chamando a atenção ao reduzir esse tempo drasticamente.

Em Changsha, a Broad Group conseguiu montar um edifício de 10 andares em apenas 28 horas e 45 minutos, utilizando um sistema de construção modular.

O método é baseado no chamado Living Building, tecnologia que aposta na fabricação industrial dos módulos antes da obra. Cada unidade chega ao canteiro praticamente pronta, com estrutura, paredes e instalações já integradas.

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Como funciona a construção em tempo recorde

Diferente do modelo tradicional, em que o concreto é moldado no local, nesse sistema a maior parte do trabalho acontece na fábrica.

Os módulos são produzidos com estrutura de aço inoxidável, utilizando a tecnologia proprietária B-Core — placas compostas por duas chapas de aço inoxidável unidas por tubos internos por meio de um processo de brasagem a alta temperatura, o que garante resistência e leveza antes mesmo de serem transportados.

No canteiro, o trabalho é mais rápido e direto. Três guindastes posicionam os módulos um sobre o outro, enquanto equipes fazem a fixação por parafusos e a conexão das redes de água, esgoto e energia.

Esse formato reduz etapas manuais e permite que várias fases da construção sejam realizadas de forma simultânea.

Diferença em relação ao modelo tradicional

No Brasil, um edifício desse porte pode levar entre 18 e 24 meses para ficar pronto. Já no sistema modular, a montagem ocorre em questão de horas — embora a produção dos módulos leve semanas.

Outro ponto importante é a padronização. Como as peças são produzidas em ambiente controlado, há maior previsibilidade de prazos e qualidade.

Limites e desafios da tecnologia

Apesar da velocidade impressionante, o modelo ainda enfrenta limitações. Embora a Broad Group já tenha erguido uma torre de 57 andares em 19 dias, o sistema depende de uma cadeia logística estruturada, com transporte especializado e equipamentos adequados.

Além disso, especialistas destacam que a qualidade final depende diretamente da fabricação dos módulos. Qualquer erro na produção pode comprometer toda a estrutura.

Mesmo assim, a construção modular vem ganhando espaço como alternativa para reduzir custos, acelerar obras e atender demandas habitacionais em grande escala.

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Gabriel Dias

Gabriel Dias

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás (UFG). Apaixonado por Telejornalismo e Jornalismo Cultural.

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