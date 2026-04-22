Júri de mãe e filho acusados de matar adolescente na porta de colégio em Anápolis é adiado

Em acordo com o MPGO e as partes envolvidas, ficou definida a nova data em que ambos os réus serão julgados

Augusto Araújo - 22 de abril de 2026

Júri de mãe e filho acusados de matar adolescente na porta de colégio em Anápolis ocorria no Fórum Desembargador Air Borges de Almeida. (Foto: Reprodução/Divulgação TJGO)

Poucos minutos após ser iniciado, foi adiado o julgamento de Maria Merces Rodrigues e de seu filho, Kaio Rodrigues Matos, acusados do assassinato de Nicollas Lima Serafim, de 14 anos, em fevereiro de 2024.

Conforme nota divulgada pelo Ministério Público de Goiás (MPGO), o júri, que começou às 08h30 desta quarta-feira (22), foi remarcado para o dia 29 de abril.

A alteração na data foi em razão de um dos advogados ter apresentado um atestado médico.

Ainda segundo o informativo, o juiz Fernando Chacha optou por desmembrar o júri e fazer o julgamento de apenas um dos réus.

Contudo, em acordo com o MPGO e as partes envolvidas, ficou definida a nova data, quando ambos serão julgados.

Relembre

Maria e Kaio estão detidos preventivamente desde o dia 20 de fevereiro de 2024 e chegam ao banco dos réus após a Justiça rejeitar recursos apresentados pela defesa.

A Polícia Civil (PC) concluiu que o conflito teve origem em desentendimentos anteriores motivados por ciúmes. Segundo a denúncia, a namorada de um dos adolescentes feridos mantinha uma amizade com J.G, filho da ré.

A animosidade entre os grupos escalou por meio de ameaças em redes sociais, sendo que, na véspera do assassinato, os envolvidos utilizaram uma transmissão ao vivo para marcar o confronto na saída da escola.

A acusação destaca que a mãe tinha ciência da briga e, embora tenha solicitado à direção da escola que o filho mais novo só saísse em sua companhia, compareceu ao local armada e acompanhada de Kaio para efetuar o ataque.

A dupla chegou no colégio armada com uma faca e um martelo. Após uma breve discussão com um grupo de estudantes, as agressões físicas começaram.

Outros dois adolescentes, G.S.Se P.H.R.M, também sofreram ataques durante a confusão, tendo um recebido um golpe de faca no abdômen e outro no peito. Ambos receberam atendimento médico e se recuperaram.

Os réus fugiram de carro após o crime, mas a Polícia Militar (PM) os localizou e prendeu em flagrante na residência da família, onde os policiais apreenderam o martelo e a faca utilizados na ação.

Além da acusação de homicídio, os réus respondem por duas tentativas de homicídio contra outros jovens e pelo crime de corrupção de menores, já que o filho mais novo de Maria, J.G, também foi envolvido no crime.

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