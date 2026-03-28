O truque da Air Fryer: como fazer batata frita perfeita e sequinha em 15 minutos

Dica simples com água gelada e amido de milho garante batatas crocantes por fora e macias por dentro

Gabriel Yuri Souto - 28 de março de 2026

(Foto: Captura de tela/YouTube)

Fazer batata frita na Air Fryer pode parecer simples, mas nem sempre o resultado fica crocante como esperado. Muitas vezes, as batatas acabam murchas ou ressecadas.

No entanto, um truque fácil tem chamado atenção por garantir batatas sequinhas e crocantes em poucos minutos. A técnica envolve alguns passos antes de levar o alimento à Air Fryer e faz toda a diferença no resultado final.

O segredo para batata crocante na Air Fryer

O primeiro passo é cortar as batatas em formato palito e deixá-las de molho em água gelada por cerca de 20 minutos.

Esse processo ajuda a remover o excesso de amido da superfície. Como resultado, as batatas ficam mais leves e têm maior chance de formar uma casquinha crocante durante o preparo.

Depois disso, é essencial secar muito bem as batatas com um pano limpo ou papel-toalha. Esse passo é fundamental, já que a umidade impede que elas fiquem crocantes.

O truque que faz toda a diferença

Após secar, misture as batatas com um fio de óleo e adicione meia colher de amido de milho.

O amido cria uma camada fina ao redor da batata, que ajuda a formar uma casquinha crocante por fora, enquanto mantém o interior macio.

Além disso, o óleo contribui para dourar melhor e intensificar a textura.

Como preparar corretamente na Air Fryer

Com as batatas já preparadas, basta colocá-las na Air Fryer sem sobrecarregar o cesto.

O ideal é deixar espaço entre elas para que o ar quente circule bem. Em seguida, programe o aparelho para cerca de 180°C a 200°C por aproximadamente 15 minutos.

Durante o preparo, mexa as batatas na metade do tempo para garantir que assem por igual.

Ao seguir esse método, o resultado tende a ser uma batata dourada, crocante por fora e macia por dentro, muito semelhante à fritura tradicional.

Além disso, o preparo na Air Fryer utiliza menos óleo, o que torna a opção mais leve para o dia a dia.

Dicas para melhorar ainda mais

Alguns detalhes ajudam a potencializar o resultado:

Não colocar muitas batatas de uma vez

Sempre secar bem antes de assar

Ajustar o tempo conforme a espessura do corte

Temperar apenas após o preparo, se preferir

Assim, pequenas mudanças no preparo garantem uma batata muito mais saborosa e crocante.

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