Veja os benefícios do governo para quem está desempregado que ajudam a pagar contas, comida e até aluguel no final do mês

Saiba quais auxílios públicos podem aliviar o orçamento de famílias que enfrentam o desemprego e como buscar cada um deles com segurança

Gustavo de Souza - 31 de março de 2026

(Foto: Wilson Dias/Arquivo/Agência Brasil)

O desemprego costuma atingir o orçamento de forma imediata, e despesas como mercado, energia, gás e aluguel se tornam um problema ainda maior. Nessa hora, alguns benefícios públicos podem funcionar como alívio para famílias que passaram a viver com renda menor ou entraram em situação de vulnerabilidade.

Não existe um auxílio único liberado automaticamente para quem está desempregado. Ainda assim, há recursos importantes para a subsistência de quem foi dispensado, além de programas sociais acessados por famílias de baixa renda por meio do Cadastro Único.

Para trabalhadores formais cortados da empresa sem justa causa, o seguro-desemprego segue como a principal proteção imediata. Em 2026, o benefício varia de R$ 1.621 a R$ 2.518,65, conforme a média salarial do trabalhador.

O pedido pode ser feito pelo Gov.br, pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital, em unidades do Sistema Nacional de Emprego (Sine) e nas Superintendências Regionais do Trabalho.

Por sua vez, em cenários em que a renda familiar cai, o Cadastro Único passa a ser a principal porta de entrada para programas sociais.

Entre eles está o Bolsa Família, destinado a famílias com renda mensal de até R$ 218 por pessoa, além da Tarifa Social de Energia Elétrica e de políticas públicas voltadas à população de baixa renda.

O governo ressalta, porém, que estar no cadastro não garante entrada automática nos programas, já que cada benefício tem critérios próprios.

Essas medidas podem significar ajuda para colocar comida na mesa, reduzir a conta de luz e aliviar outras despesas básicas do mês. No caso do aluguel, a ajuda costuma vir de programas estaduais ou municipais.

Em Goiás, por exemplo, o programa Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social oferece auxílio de R$ 350 mensais por até 18 meses para famílias em situação de vulnerabilidade, desde que atendam aos critérios do edital.

Para quem perdeu o emprego, o caminho mais seguro é verificar o direito ao seguro-desemprego e procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) ou o posto do Cadastro Único do município.

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