1,3 mil empregos criados: veja os setores que mais contratam em Anápolis

Dados mostram crescimento, mas ritmo menor em comparação a anos anteriores

Pedro Ribeiro - 04 de abril de 2026

Resultado aponta desaceleração mesmo com saldo positivo. (Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Anápolis começou 2026 com saldo positivo na geração de empregos formais, impulsionado principalmente pelo setor de serviços.

Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) mostram que o município criou 1.391 novas vagas com carteira assinada no primeiro bimestre.

A área de serviços lidera com folga, sendo responsável por 940 postos de trabalho, equivalente a 67,6% do total.

O desempenho resulta de 5.611 admissões contra 4.671 desligamentos, consolidando o segmento como o principal motor do mercado local.

Na sequência, a indústria aparece como o segundo setor que mais contratou, com saldo de 273 vagas.

Já a construção civil registrou 143 novos empregos, enquanto o comércio teve crescimento mais tímido, com 37 postos.

Por outro lado, a agropecuária foi o único setor com desempenho negativo no período, apresentando saldo de -2 vagas, após registrar mais desligamentos do que admissões.

Apesar do resultado positivo, o volume de empregos gerados é o menor para o primeiro bimestre desde 2024.

Naquele ano, o saldo foi de 2.045 vagas, caindo para 1.868 em 2025 e agora para 1.391, uma redução acumulada de cerca de 32%.

No total, o número de empregos formais em Anápolis chega a 118.948 vínculos ativos, sendo 46.954 apenas no setor de serviços, que segue como principal base da economia local.

No ranking estadual, o município aparece entre os que mais geraram empregos no período, atrás apenas de Goiânia, que abriu 6.826 vagas, e Rio Verde, com 2.881 novos postos de trabalho no mesmo intervalo.

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