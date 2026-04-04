1,3 mil empregos criados: veja os setores que mais contratam em Anápolis
Dados mostram crescimento, mas ritmo menor em comparação a anos anteriores
Anápolis começou 2026 com saldo positivo na geração de empregos formais, impulsionado principalmente pelo setor de serviços.
Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) mostram que o município criou 1.391 novas vagas com carteira assinada no primeiro bimestre.
A área de serviços lidera com folga, sendo responsável por 940 postos de trabalho, equivalente a 67,6% do total.
O desempenho resulta de 5.611 admissões contra 4.671 desligamentos, consolidando o segmento como o principal motor do mercado local.
Na sequência, a indústria aparece como o segundo setor que mais contratou, com saldo de 273 vagas.
Já a construção civil registrou 143 novos empregos, enquanto o comércio teve crescimento mais tímido, com 37 postos.
Por outro lado, a agropecuária foi o único setor com desempenho negativo no período, apresentando saldo de -2 vagas, após registrar mais desligamentos do que admissões.
Apesar do resultado positivo, o volume de empregos gerados é o menor para o primeiro bimestre desde 2024.
Naquele ano, o saldo foi de 2.045 vagas, caindo para 1.868 em 2025 e agora para 1.391, uma redução acumulada de cerca de 32%.
No total, o número de empregos formais em Anápolis chega a 118.948 vínculos ativos, sendo 46.954 apenas no setor de serviços, que segue como principal base da economia local.
No ranking estadual, o município aparece entre os que mais geraram empregos no período, atrás apenas de Goiânia, que abriu 6.826 vagas, e Rio Verde, com 2.881 novos postos de trabalho no mesmo intervalo.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!