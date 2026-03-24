Indústria do Daia faz mutirão de empregos com vagas disponíveis para os três turnos

Candidatos devem chegar às 8h na sede da empresa, com distribuição de até 100 senhas entre os interessados

Ícaro Gonçalves - 24 de março de 2026

Ypê abre vagas para contratação imediata (Foto: Reprodução)

A próxima quarta-feira (25) será o ‘dia D’ para os anapolinos que buscam uma nova oportunidade de emprego em uma das indústrias do Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia).

O motivo é porque a Ypê, gigante do setor de higiene e limpeza, fará nesse dia um mutirão para contratar trabalhadores com ensino médio completo para diversas vagas e turnos.

Conforme divulgado pela empresa, as vagas são para Auxiliar de Operações, Operador de Máquina e também Operador Logístico.

Para participar da seleção, basta comparecer à sede da Ypê, que fica na Via Vp-04E, s/n, do Daia, portanto documentos pessoais e currículo.

Os candidatos devem chegar às 08h para pegar senhas, sendo que serão distribuídas até 100 senhas entre os interessados presentes.

Os contratados poderão trabalhar em um dos três turnos da indústria: de manhã, de 05h45 até as 14h05; no período da tarde, de 14h05 às 22h20; ou mesmo no período da noite, das 22h20 às 05h45.

Todas as informações, além de outras vagas disponíveis, podem ser conferidas por meio do site carreirasype.gupy.io.

Para os cargos operacionais, os benefícios incluem convênio médico e plano odontológico, vale-alimentação, vale-refeição, ônibus fretado ou vale transporte, cesta mensal de produtos Ypê, cesta de Natal e kit infantil para crianças, além de refeitório com café da manhã, almoço e jantar.

Também são oferecidos consultório de dentista no local, vacina da gripe gratuita, seguro de vida com cobertura de até 24 salários, licença-maternidade estendida de 180 dias e participação nos resultados (PPR).

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