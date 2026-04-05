Fim do fogão de indução: alternativa mais econômica e segura chega e se torna tendência nas cozinhas

Discreta à primeira vista, a novidade começa a mudar o jeito de planejar cozinhas modernas e promete transformar mais do que apenas o preparo das refeições

Layne Brito - 05 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Freepik)

O que antes parecia restrito a cozinhas futuristas já começou a ganhar espaço em projetos residenciais cada vez mais sofisticados. Em meio à busca por ambientes mais limpos, funcionais e integrados, o cooktop invisível desponta como a alternativa que começa a disputar espaço com o fogão de indução tradicional.

Instalado sob superfícies compatíveis, ele chama atenção por esconder a área de cocção e transformar a própria bancada em parte da experiência de cozinhar.

A mudança não se resume ao visual.

O novo modelo passou a atrair consumidores por oferecer uma proposta mais discreta, com superfície uniforme, sensação de organização e menos interferência estética no ambiente.

Em cozinhas abertas e planejadas, onde cada detalhe pesa no resultado final, a ideia de cozinhar sem deixar o equipamento em evidência virou um diferencial importante.

É justamente nesse cenário que o cooktop invisível passou a ser visto como uma alternativa mais econômica e segura para determinados projetos.

A economia aparece na proposta de melhor aproveitamento do espaço, menor impacto visual e praticidade na manutenção diária.

Já a segurança se destaca pelo fato de o sistema ficar integrado sob a bancada, reduzindo a aparência de áreas tradicionais de cocção e reforçando a proposta de um ambiente mais limpo e controlado.

O que é o cooktop invisível e por que ele ganhou força

O cooktop invisível é um sistema instalado sob a bancada, de forma que a superfície da cozinha permanece lisa e contínua mesmo na área de preparo.

Em vez de um aparelho aparente, o que se vê é apenas a bancada pronta para uso, com a tecnologia escondida sob o material.

Essa proposta ganhou força porque conversa diretamente com o novo perfil das cozinhas.

Hoje, o consumidor não olha apenas para potência ou velocidade. Ele também quer um ambiente elegante, integrado e capaz de unir funcionalidade com estética.

Por isso, o cooktop invisível passou a ser associado a uma cozinha mais moderna, sofisticada e alinhada às tendências de arquitetura.

Como funcionam os cooktops invisíveis instalados sob bancadas compatíveis

Esses sistemas ficam posicionados sob materiais compatíveis com esse tipo de tecnologia, permitindo que a área de cocção fique escondida e que a bancada mantenha aparência lisa e uniforme.

Na prática, a proposta é integrar o preparo dos alimentos ao próprio desenho da cozinha, sem a presença visual dos modelos tradicionais.

Esse funcionamento chama atenção justamente por oferecer uma experiência mais discreta.

Em vez de destacar o equipamento, o projeto valoriza a bancada como elemento central da cozinha.

O resultado é um ambiente com aparência mais limpa, mais versátil e pensado para quem deseja tecnologia sem abrir mão de sofisticação.

Por que a indução deixou de ser a escolha automática

Durante anos, a indução foi vista como símbolo de modernidade. No entanto, a ascensão de soluções invisíveis mudou o olhar de quem projeta ou reforma a cozinha.

A partir de agora, não basta apenas cozinhar bem: é preciso que o equipamento também faça sentido dentro do projeto, do espaço disponível e da rotina da casa.

Por isso, o cooktop invisível começou a crescer como tendência.

Ele não aparece apenas como eletrodoméstico, mas como parte do desenho do ambiente. E esse detalhe pesa cada vez mais para quem quer uma cozinha com menos excessos visuais e mais integração.

Como escolher a melhor opção para a cozinha

Na hora da escolha, o mais importante é entender o perfil do projeto. Quem busca uma cozinha mais tradicional e direta pode continuar olhando para opções já consolidadas.

Mas, para quem deseja um ambiente sofisticado, visualmente limpo e com apelo contemporâneo, o cooktop invisível surge como uma alternativa que vai além do uso prático.

Mais do que uma novidade passageira, ele começa a representar uma mudança no jeito de pensar a cozinha.

E, em um mercado onde tecnologia e design caminham cada vez mais juntos, essa proposta já se firma como uma das tendências mais comentadas para os próximos anos.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!