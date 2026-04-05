Comer e depois tomar banho molhando a cabeça pode dar ruim ou não, segundo neurocirurgião

Nem sempre o perigo está onde todo mundo acredita

Daniella Bruno - 05 de abril de 2026

(Imagem: Ilustração/Freepik)

Crenças populares atravessam gerações e, muitas vezes, moldam comportamentos sem que a gente sequer questione sua origem.

No Brasil, esses costumes fazem parte do cotidiano e aparecem principalmente nos conselhos familiares, que misturam cuidado, tradição e um toque de exagero.

Entre essas ideias, uma das mais conhecidas envolve alimentação e hábitos logo depois das refeições.

Afinal, será que existe mesmo risco ou estamos apenas repetindo algo que ouvimos desde a infância? É justamente nesse ponto que entra a dúvida: tomar banho — especialmente molhando a cabeça — após comer faz mal?

O que acontece no corpo depois que você come?

Primeiramente, é importante entender o básico: após uma refeição, o corpo entra em modo de digestão. Ou seja, o sistema parassimpático entra em ação e direciona maior fluxo sanguíneo para o trato gastrointestinal.

Dessa forma, o organismo consegue absorver nutrientes de maneira eficiente.

No entanto, ao contrário do que muita gente acredita, esse “desvio” de sangue não compromete o funcionamento de outros órgãos. Pelo contrário: o corpo humano trabalha com equilíbrio constante.

O cérebro, por exemplo, mantém seu suprimento de oxigênio e sangue por meio de mecanismos de autorregulação extremamente eficientes.

Além disso, não existe evidência científica que comprove que molhar a cabeça após comer possa causar AVC, paralisia facial ou qualquer dano neurológico. Ou seja, aquela ideia de que “o rosto vai entortar” simplesmente não se sustenta na ciência.

Então por que algumas pessoas passam mal?

Apesar de o risco grave ser um mito, algumas sensações desconfortáveis podem, sim, acontecer — e isso ajuda a explicar por que essa crença se espalhou tanto.

Em primeiro lugar, o choque térmico merece atenção. Quando o corpo entra em contato com água muito fria, ocorre o chamado reflexo vagal.

Como resultado, a frequência cardíaca e a pressão arterial podem cair rapidamente, provocando tontura ou até desmaio.

Além disso, existe a chamada hipotensão pós-prandial. Nesse caso, a pressão arterial já tende a diminuir após a refeição, principalmente em idosos ou pessoas mais sensíveis.

Se a pessoa toma um banho muito quente — que dilata os vasos — ou enfrenta água gelada de repente, essa queda pode se intensificar.

Por fim, também é comum confundir esses sintomas com a chamada “congestão”. Na prática, esse termo popular geralmente se refere a uma indigestão causada por esforço físico intenso logo após comer — e não pelo simples ato de tomar banho.

O veredito: mito ou verdade?

Portanto, a resposta é clara: tomar banho depois de comer não representa um perigo real para a saúde. Você pode, sim, lavar o cabelo sem medo de sofrer algo grave.

Ainda assim, vale um bom senso. Evite extremos — como água muito fria ou muito quente — e também não exagere em esforço físico logo após refeições pesadas. Dessa forma, você reduz qualquer chance de desconforto.

Em resumo, a ciência desmonta o mito, mas a tradição explica por que ele ainda existe. No fim das contas, o maior risco continua sendo levar bronca da avó — e isso, definitivamente, ninguém quer enfrentar.

Confira no vídeo abaixo!

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