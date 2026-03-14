Agamia: novo conceito de relacionamento cresce entre jovens e desafia a ideia tradicional de compromisso

Termo ainda pouco conhecido começa a ganhar espaço nas discussões sobre amor e levanta reflexões sobre liberdade e vínculos afetivos

Layne Brito - 14 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Allef Vinicius/Unsplash)

Nos últimos anos, diferentes formas de relacionamento têm ganhado espaço nas discussões sobre comportamento e vida afetiva. Entre esses novos conceitos, um termo vem despertando curiosidade principalmente entre os mais jovens: a agamia.

A palavra vem do grego e é formada por dois elementos: “a”, que significa ausência, e “gamos”, que significa casamento ou união.

Dessa forma, agamia pode ser entendida literalmente como “sem casamento” ou sem a formação de um casal tradicional.

Na prática, o conceito propõe uma maneira diferente de enxergar os vínculos afetivos.

Pessoas que se identificam com essa ideia optam por não colocar o relacionamento romântico como centro da vida, preferindo priorizar outros tipos de conexões e projetos pessoais.

Isso não significa viver isolado ou rejeitar afeto.

Muitos adeptos da agamia continuam mantendo amizades profundas, relações familiares fortes e vínculos emocionais importantes, mas sem a intenção de construir um relacionamento amoroso tradicional, como namoro ou casamento.

Entre os jovens, o crescimento dessa discussão costuma estar ligado a mudanças culturais e sociais.

Questões como independência, foco em carreira, desenvolvimento pessoal e novas formas de enxergar a felicidade acabam influenciando a maneira como parte da geração mais nova encara o amor e o compromisso.

Outro ponto que chama atenção é que a agamia se diferencia de outros modelos de relacionamento conhecidos.

Enquanto conceitos como poliamor ou relacionamentos abertos ainda envolvem vínculos amorosos, a agamia questiona justamente a necessidade de ter um parceiro romântico como base da vida afetiva.

Com o avanço das discussões sobre liberdade individual e diversidade de estilos de vida, o tema tem ganhado cada vez mais espaço nas redes sociais e em debates sobre comportamento.

Para especialistas, esse movimento mostra como as ideias sobre amor, relacionamento e compromisso continuam mudando com o passar das gerações.

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