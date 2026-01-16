7 cores de esmaltes para as unhas que estão fazendo sucesso em 2026

Do discreto ao moderno, tons clássicos voltaram repaginados e cores “diferentonas” ganharam espaço nas mãos de quem ama tendência

Gabriel Yuri Souto - 16 de janeiro de 2026

7 cores de esmalte que estão dominando 2026 e deixando as unhas com cara de salão (Foto: Reprodução/Freepik)

Se tem uma coisa que muda rápido no mundo da beleza, é a tendência de esmalte.

Em 2026, as cores que estão bombando misturam o básico elegante com tons modernos e cheios de personalidade, daqueles que deixam qualquer mão com cara de unha feita em salão.

A seguir, veja 7 cores que estão fazendo sucesso em 2026 e que prometem dominar os próximos meses.

7 cores de esmaltes para as unhas que estão fazendo sucesso em 2026

1. Nude rosado

O nude com fundo rosado voltou com força porque combina com tudo e deixa a unha com um acabamento delicado e sofisticado, perfeito para quem gosta de visual discreto.

2. Marrom chocolate

O marrom mais fechado virou a escolha queridinha de quem quer uma cor marcante sem cair no preto.

Ele entrega um efeito chique e funciona muito bem em unhas curtas e longas.

3. Vermelho cereja

O vermelho nunca sai de moda, mas em 2026 o cereja ganhou destaque por ser mais vibrante, moderno e com aquele ar clássico ao mesmo tempo, ideal para quem quer impacto.

4. Rosa queimado

O rosa queimado aparece como um meio-termo perfeito, porque fica romântico sem ser infantil e elegante sem ser sério demais, além de valorizar vários tons de pele.

5. Cinza claro minimalista

Para quem ama uma vibe clean e urbana, o cinza claro virou tendência por lembrar acabamento de “unha de revista”, deixando o visual moderno e diferente sem exagero.

6. Azul petróleo

O azul petróleo é um dos tons mais desejados do ano porque foge do óbvio e ainda passa uma sensação de luxo, combinando muito com o clima mais frio e looks neutros.

7. Verde oliva

O verde oliva ganhou espaço por ser estiloso e inesperado, mas ainda assim fácil de usar. Ele dá um toque fashion e deixa a mão com um ar bem atual.

No fim das contas, a tendência de 2026 é clara: cores com cara de “bem cuidadas”, sofisticadas e com personalidade.

E o melhor é que dá para testar uma por semana até encontrar a sua favorita e renovar o visual sem esforço.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!