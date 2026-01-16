7 cores de esmaltes para as unhas que estão fazendo sucesso em 2026

Do discreto ao moderno, tons clássicos voltaram repaginados e cores “diferentonas” ganharam espaço nas mãos de quem ama tendência

Gabriel Yuri Souto Gabriel Yuri Souto -
7 cores de esmalte que estão dominando 2026 e deixando as unhas com cara de salão
7 cores de esmalte que estão dominando 2026 e deixando as unhas com cara de salão (Foto: Reprodução/Freepik)

Se tem uma coisa que muda rápido no mundo da beleza, é a tendência de esmalte.

Em 2026, as cores que estão bombando misturam o básico elegante com tons modernos e cheios de personalidade, daqueles que deixam qualquer mão com cara de unha feita em salão.

A seguir, veja 7 cores que estão fazendo sucesso em 2026 e que prometem dominar os próximos meses.

Leia também

7 cores de esmaltes para as unhas que estão fazendo sucesso em 2026

1. Nude rosado

O nude com fundo rosado voltou com força porque combina com tudo e deixa a unha com um acabamento delicado e sofisticado, perfeito para quem gosta de visual discreto.

2. Marrom chocolate

O marrom mais fechado virou a escolha queridinha de quem quer uma cor marcante sem cair no preto.

Ele entrega um efeito chique e funciona muito bem em unhas curtas e longas.

3. Vermelho cereja

O vermelho nunca sai de moda, mas em 2026 o cereja ganhou destaque por ser mais vibrante, moderno e com aquele ar clássico ao mesmo tempo, ideal para quem quer impacto.

4. Rosa queimado

O rosa queimado aparece como um meio-termo perfeito, porque fica romântico sem ser infantil e elegante sem ser sério demais, além de valorizar vários tons de pele.

5. Cinza claro minimalista

Para quem ama uma vibe clean e urbana, o cinza claro virou tendência por lembrar acabamento de “unha de revista”, deixando o visual moderno e diferente sem exagero.

6. Azul petróleo 

O azul petróleo é um dos tons mais desejados do ano porque foge do óbvio e ainda passa uma sensação de luxo, combinando muito com o clima mais frio e looks neutros.

7. Verde oliva

O verde oliva ganhou espaço por ser estiloso e inesperado, mas ainda assim fácil de usar. Ele dá um toque fashion e deixa a mão com um ar bem atual.

Azul petróleo
Verde oliva
Cinza claro
Rosa queimado
Vermelho cereja
Nude rosado
Marrom chocolate
Azul petróleo
Verde oliva
Cinza claro
Rosa queimado
Vermelho cereja
Nude rosado
Marrom chocolate

No fim das contas, a tendência de 2026 é clara: cores com cara de “bem cuidadas”, sofisticadas e com personalidade.

E o melhor é que dá para testar uma por semana até encontrar a sua favorita e renovar o visual sem esforço.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!

Gabriel Yuri Souto

Gabriel Yuri Souto

Redator e gestor de tráfego. Especialista em SEO.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias