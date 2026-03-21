Nova lei permite que idosos comprem carros mais baratos em todo o Brasil

Medida pode ampliar o acesso ao transporte e dar mais autonomia à população acima dos 60 anos

Daniella Bruno - 21 de março de 2026

(Foto: Reprodução / R7)

Uma nova proposta em discussão no Congresso Nacional promete mudar a realidade de milhões de brasileiros. A medida prevê que idosos possam comprar carros mais baratos em todo o Brasil, ampliando o acesso ao transporte e garantindo mais autonomia no dia a dia.

Atualmente, pessoas com 60 anos ou mais ainda não possuem esse benefício automático. No entanto, o Projeto de Lei nº 2937/2020 avança com a proposta de conceder isenção de impostos, especialmente o IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), o que pode reduzir significativamente o valor final dos veículos.

Além disso, especialistas apontam que o desconto pode chegar a cerca de 30%, dependendo do modelo do carro e da carga tributária aplicada.

Dessa forma, a proposta não apenas reduz custos, mas também fortalece a independência da população idosa, que muitas vezes depende de terceiros para se locomover.

Como funcionaria o desconto para idosos

Em primeiro lugar, o projeto estabelece critérios claros para a concessão do benefício.

Para ter direito, o cidadão deverá ter 60 anos ou mais, conforme já definido pelo Estatuto do Idoso.

Além disso, o desconto seria aplicado principalmente por meio da isenção do IPI, o que impacta diretamente no preço do carro zero-quilômetro. Com isso, o valor final pode cair consideravelmente, tornando o veículo mais acessível.

Outro ponto importante é que o benefício deve ser limitado a veículos dentro de uma faixa de preço específica — inicialmente estimada em até R$ 70 mil — justamente para evitar a compra de carros de luxo com incentivo fiscal.

Ao mesmo tempo, o texto também prevê algumas regras adicionais:

o benefício poderá ser utilizado apenas a cada alguns anos; a revenda antecipada pode gerar cobrança de impostos; o foco será em carros nacionais e mais acessíveis.

Assim, o projeto tenta equilibrar inclusão social e responsabilidade fiscal.

Quando a nova lei entra em vigor

Apesar da repercussão, é importante destacar que a medida ainda não está valendo. Atualmente, o projeto segue em tramitação e aguarda avanços nas comissões da Câmara dos Deputados.

Ou seja, o desconto ainda não pode ser exigido nas concessionárias. Para entrar em vigor, o texto precisa ser aprovado pelo Congresso e sancionado pela Presidência.

Por outro lado, há expectativa de que a proposta avance, já que ela pode gerar impactos positivos tanto para a população quanto para o setor automotivo.

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