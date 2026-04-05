Pão Romeu e Julieta: aprenda o passo a passo para fazer essa delícia

Pão Romeu e Julieta vira tendência ao misturar queijo, goiabada e requeijão em poucos minutos

Gabriel Dias - 05 de abril de 2026

(Imagem: Ilustração/IA)

No universo das receitas práticas e saborosas, poucas combinações são tão clássicas e amadas quanto Romeu e Julieta.

E, quando essa dupla se encontra em um pãozinho fácil de fazer, o resultado é simplesmente irresistível.

A internet está repleta de vídeos e tutoriais que mostram como preparar essa delícia em poucos minutos, tornando-a a opção perfeita para um café da manhã especial, um lanche da tarde ou até mesmo um petisco rápido para receber amigos.

A proposta é simples: utilizar pão de forma como base para uma explosão de sabores que remetem à tradicional sobremesa brasileira.

A combinação do queijo derretido com a goiabada aquecida cria um contraste agridoce que agrada a todos os paladares, enquanto o requeijão adiciona uma cremosidade extra que eleva a experiência a outro nível.

Ingredientes Essenciais para o Seu Pão Romeu e Julieta

A beleza dessa receita reside na sua simplicidade e na facilidade de encontrar os ingredientes. Para preparar o seu Pão Romeu e Julieta, você precisará de:

Fatias de pão de forma: A base perfeita para o seu lanche, proporcionando praticidade e versatilidade.

Requeijão cremoso: Essencial para adicionar uma camada de cremosidade e um toque suavemente salgado, que harmoniza com os demais ingredientes.

Queijo mussarela: Cortado em fatias ou tiras, ele derrete facilmente, criando uma textura deliciosa e o sabor salgado que equilibra a goiabada.

Goiabada: Cortada em fatias ou tiras da mesma espessura do queijo, é a estrela doce da receita, trazendo o sabor característico de Romeu e Julieta.

Modo de Preparo: Simples, Rápido e Delicioso

Preparar o Pão Romeu e Julieta é mais fácil do que você imagina. Siga este passo a passo e surpreenda-se com o resultado: Base de Requeijão: Comece pegando as fatias de pão de forma. Com uma colher, espalhe uma camada generosa de requeijão cremoso sobre toda a superfície de cada fatia. Certifique-se de cobrir bem, pois o requeijão será a base de cremosidade do seu lanche. Montagem do Recheio: Agora é a vez da dupla Romeu e Julieta. Corte o queijo mussarela e a goiabada em tiras de tamanho e espessura semelhantes. Isso garantirá que eles derretam e assem por igual. Camadas Alternadas: Disponha as tiras de queijo e goiabada sobre o pão com requeijão, alternando entre uma fatia de queijo e uma de goiabada. Cubra todo o pão, criando um visual atraente e garantindo que cada mordida tenha um pouco de cada sabor. Assar: Leve os pães montados ao forno ou à air fryer pré-aquecida a 200 °C. O tempo de cozimento pode variar, mas o objetivo é que o queijo esteja bem derretido e levemente dourado. Fique de olho para não queimar!

O Resultado Final: Uma Experiência de Sabor Inesquecível

Ao retirar do forno, você terá um lanche com um contraste perfeito entre o doce da goiabada e o salgado dos queijos.

O pão fica crocante por fora, o requeijão traz uma cremosidade extra, e o topo gratinado deixa a receita visualmente irresistível e muito saborosa.

É uma opção prática e deliciosa que agrada a todas as idades, ideal para qualquer momento em que a vontade de um doce e salgado bater.

Experimente essa receita e descubra por que o Pão Romeu e Julieta se tornou um fenômeno nas redes sociais e uma adição bem-vinda ao seu cardápio de lanches práticos e saborosos.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Receitas | Ester (@receitasester)

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!