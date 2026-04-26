Misturinha caseira deixa panos de prato branquinhos e elimina qualquer encardido
Dica simples pode ajudar a recuperar peças manchadas, mas alguns cuidados fazem toda a diferença no resultado
Pano de prato encardido é quase um clássico em qualquer cozinha. Mesmo lavando com frequência, basta uma sequência de gordura, molho, café, óleo e uso diário para que o tecido comece a perder o branco e fique com aquele aspecto amarelado difícil de tirar.
Por isso, algumas receitas caseiras acabam chamando atenção de quem busca uma solução simples, barata e prática para recuperar guardanapos, panos de chão, toalhas e até peças brancas mais resistentes.
A ideia é deixar o tecido de molho para amolecer a sujeira acumulada e facilitar a remoção das manchas.
No entanto, antes de sair misturando produtos, é importante ter cuidado.
Algumas combinações usadas em vídeos na internet podem ser perigosas, principalmente quando envolvem água sanitária e produtos químicos mais fortes, como limpa-alumínio.
Como clarear panos de prato encardidos
Para uma limpeza mais segura, o ideal é apostar em um molho simples, usando água quente e sabão em pó.
Ingredientes:
• água quente;
• sabão em pó;
• sabão em barra;
• água sanitária, apenas se o tecido for branco e resistente.
Modo de preparo:
• Em um balde, coloque água quente suficiente para cobrir os panos;
• Acrescente sabão em pó e misture até dissolver bem;
• Antes de colocar os panos no balde, passe um pouco de sabão em barra nas áreas mais engorduradas;
• Coloque os panos de prato na mistura e deixe de molho por algumas horas;
• Para manchas mais fortes, deixe agir de um dia para o outro;
• Depois, lave normalmente e enxágue bem.
Caso queira usar água sanitária, ela deve ser diluída em água e usada com moderação, apenas em tecidos brancos.
O produto não deve ser misturado com limpa-alumínio, vinagre, amônia ou outros produtos de limpeza.
Cuidados para não danificar o tecido
Apesar de ajudar a clarear, produtos muito fortes podem desgastar as fibras, deixar o pano mais frágil e até causar manchas.
Por isso, o ideal é testar primeiro em uma pequena parte da peça.
Outra dica importante é separar os panos muito engordurados dos menos sujos.
Assim, a gordura não se espalha para outras peças durante o molho.
A técnica também pode ser usada em toalhas e roupas brancas mais resistentes, desde que não sejam tecidos delicados.
Peças coloridas, estampadas ou muito finas exigem mais cuidado, pois podem desbotar.
No fim, o segredo está na combinação de molho, água quente e paciência.
Com poucos produtos e alguns cuidados, é possível recuperar panos de prato encardidos e deixar as peças com aparência muito mais limpa.
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