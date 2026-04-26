Misturinha caseira deixa panos de prato branquinhos e elimina qualquer encardido

Dica simples pode ajudar a recuperar peças manchadas, mas alguns cuidados fazem toda a diferença no resultado

Layne Brito - 26 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Instagram/anacelia9896)

Pano de prato encardido é quase um clássico em qualquer cozinha. Mesmo lavando com frequência, basta uma sequência de gordura, molho, café, óleo e uso diário para que o tecido comece a perder o branco e fique com aquele aspecto amarelado difícil de tirar.

Por isso, algumas receitas caseiras acabam chamando atenção de quem busca uma solução simples, barata e prática para recuperar guardanapos, panos de chão, toalhas e até peças brancas mais resistentes.

A ideia é deixar o tecido de molho para amolecer a sujeira acumulada e facilitar a remoção das manchas.

No entanto, antes de sair misturando produtos, é importante ter cuidado.

Algumas combinações usadas em vídeos na internet podem ser perigosas, principalmente quando envolvem água sanitária e produtos químicos mais fortes, como limpa-alumínio.

Como clarear panos de prato encardidos

Para uma limpeza mais segura, o ideal é apostar em um molho simples, usando água quente e sabão em pó.

Ingredientes:

• água quente;

• sabão em pó;

• sabão em barra;

• água sanitária, apenas se o tecido for branco e resistente.

Modo de preparo:

• Em um balde, coloque água quente suficiente para cobrir os panos;

• Acrescente sabão em pó e misture até dissolver bem;

• Antes de colocar os panos no balde, passe um pouco de sabão em barra nas áreas mais engorduradas;

• Coloque os panos de prato na mistura e deixe de molho por algumas horas;

• Para manchas mais fortes, deixe agir de um dia para o outro;

• Depois, lave normalmente e enxágue bem.

Caso queira usar água sanitária, ela deve ser diluída em água e usada com moderação, apenas em tecidos brancos.

O produto não deve ser misturado com limpa-alumínio, vinagre, amônia ou outros produtos de limpeza.

Cuidados para não danificar o tecido

Apesar de ajudar a clarear, produtos muito fortes podem desgastar as fibras, deixar o pano mais frágil e até causar manchas.

Por isso, o ideal é testar primeiro em uma pequena parte da peça.

Outra dica importante é separar os panos muito engordurados dos menos sujos.

Assim, a gordura não se espalha para outras peças durante o molho.

A técnica também pode ser usada em toalhas e roupas brancas mais resistentes, desde que não sejam tecidos delicados.

Peças coloridas, estampadas ou muito finas exigem mais cuidado, pois podem desbotar.

No fim, o segredo está na combinação de molho, água quente e paciência.

Com poucos produtos e alguns cuidados, é possível recuperar panos de prato encardidos e deixar as peças com aparência muito mais limpa.

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