Como saber se seu celular foi hackeado: 3 sinais e o que deve ser feito urgentemente

Certas alterações no funcionamento do seu aparelho podem esconder perigos que muitos ignoram

Magno Oliver - 24 de abril de 2026

(Foto: Joédson Alves/Agência Brasil)

A crescente sofisticação de ataques cibernéticos tem colocado a segurança de dispositivos móveis em xeque, transformando smartphones em alvos lucrativos para criminosos.

Segundo relatórios recentes de empresas de cibersegurança e órgãos como o CGI.br, a detecção precoce de uma invasão é o fator determinante para evitar o roubo de identidades e prejuízos financeiros.

Hackers utilizam desde spywares invisíveis até técnicas de engenharia social para obter controle remoto dos aparelhos, muitas vezes sem que o usuário perceba qualquer alteração imediata.

Especialistas em tecnologia alertam que, embora os ataques sejam discretos, o sistema operacional invadido inevitavelmente deixa “rastros” de processamento. Identificar estes sintomas é vital para a proteção da privacidade. Confira os três principais sinais de alerta:

1. Superaquecimento e drenagem rápida de bateria

Se o celular esquenta excessivamente sem estar em uso ou se a carga da bateria acaba de forma abrupta, pode haver um software malicioso rodando em segundo plano. Aplicativos espiões consomem energia constante para processar e transmitir dados para servidores externos.

2. Consumo anormal de dados e lentidão

O uso repentino e injustificado do pacote de dados, acompanhado de travamentos em funções simples, indica que informações estão sendo enviadas remotamente. Verifique nas configurações de rede quais apps estão consumindo mais internet sem sua autorização.

3. Comportamento errático do sistema

Reinicializações inesperadas, janelas pop-up persistentes ou o surgimento de aplicativos que você não instalou são indícios claros de comprometimento. Além disso, verifique se há e-mails ou mensagens enviadas de suas contas que não foram redigidas por você.

Os Protocolos de emergência

Caso você identifique esses sinais, a ação deve ser imediata. O primeiro passo recomendado por autoridades de segurança digital é desconectar o aparelho de qualquer rede Wi-Fi ou dados móveis para interromper a comunicação do hacker. Em seguida, o usuário deve alterar todas as senhas bancárias e de redes sociais em um dispositivo diferente e seguro.

Em situações de comprometimento profundo, a única solução definitiva é a restauração para os padrões de fábrica (Hard Reset), que apaga todos os dados e códigos maliciosos. Recomenda-se ainda o uso de autenticação em duas etapas (2FA) que não dependa exclusivamente de SMS, aumentando a camada de defesa contra futuras invasões.

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