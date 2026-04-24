O truque para descobrir se uma pessoa silenciou você dos stories do Instagram

Descubra o detalhe técnico ignorado que revela quando alguém decidiu limitar o seu acesso

Magno Oliver - 24 de abril de 2026

Redes sociais da Meta. (Foto: Marcello Casal/Agência Brasil)

O que era para ser uma ferramenta de privacidade no Instagram acabou se tornando o centro de uma discussão sobre exposição digital após um fórum de comentários viralizar no X (antigo Twitter).

A conta de Diego (@idgxzz) movimentou a rede ao questionar: “quando vc oculta o story de alguém tem um macete que da pra pessoa saber, sabiam kkkkk”.

O debate logo reuniu milhares de curiosos e especialistas em comportamento digital revelando que a estratégia de “esconder” postagens temporárias deixa rastros permanentes em outra seção do perfil.

A lógica por trás dessa descoberta técnica aponta que a plataforma, ao proteger a visualização imediata, acaba gerando uma anomalia visual que usuários mais observadores já aprenderam a identificar como um sinal claro de restrição.

O desaparecimento dos destaques como evidência

O grande segredo reside na integração entre as publicações temporárias e as fixas. Segundo explicou o autor do post viral, “se vc oculta os storys a pessoa também não vê mais seus destaques, ate pq não faria sentido vc ocultar ela de ver um story e ela conseguir ver ele nos seus destaques“.

A falha na discrição ocorre porque, ao ativar a ferramenta de ocultação, o aplicativo automaticamente limpa toda a fileira de conteúdos salvos (os destaques) para o usuário restringido.

Diego complementa o alerta para quem tenta reverter a ação: “agora se vc desocultar a pessoa ai ela pode ver o story no destaque e ligar 1+1 e saber que vc ocultou ela kkkkk“. O efeito colateral é binário: ou o perfil exibe tudo, ou parece subitamente vazio para quem foi bloqueado da função.

Como identificar a restrição na prática

Para quem suspeita estar sendo “escondido”, a observação deve focar na continuidade do perfil visitado. Diego reforça que o usuário deve confiar na própria percepção: “se os destaques da pessoa some, tipo vai da tua observação também saca, se ela costuma ter sempre destaques e do nada some, provavelmente ela te ocultou de ver storys dela”.

Questionado por seguidores se isso afetaria até os arquivos mais antigos, o criador do post foi categórico ao afirmar que “some tudo”. Esse fenômeno ocorre porque os Destaques são, tecnicamente, extensões dos Stories; portanto, a permissão de acesso é compartilhada.

A revelação serve como um alerta para quem busca privacidade total, já que, no universo das redes sociais, a ausência de informação acaba se tornando uma informação por si só.

Confira mais detalhes:

quando vc oculta o story de alguém tem um macete que da pra pessoa saber, sabiam kkkkk — diego (@idgxzz) April 23, 2026

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