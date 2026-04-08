Câmara de Anápolis: Elias do Naná vai à tribuna e dispara contra Luzimar Silva: “corrupto” e “caloteiro”

Debate entre vereadores escalou após provocação e acabou com ataques pessoais

Ícaro Gonçalves - 08 de abril de 2026

Debate ocorreu sobre representação da região Sudoeste de Anápolis (Foto: Reprodução/Allyne Laís/Câmara dos Vereadores)

Um desentendimento entre os vereadores Elias do Nana (PSD) e Luzimar Silva (PP) marcou a sessão na Câmara Municipal de Anápolis nesta quarta-feira (08), com direito a acusações de “corrupto”, “mau caráter” e “caloteiro”.

A contenda iniciou com o debate sobre quem seria o verdadeiro representante dos bairros da região Sudoeste de Anápolis, como Calixtópolis, Vivian Parque, entre outros.

Após uma alfinetada de Luzimar, tendo chamado Elias de “babaca”, o parlamentar usou a tribuna para responder.

“Eu comecei a contar na minha mão o tanto de processo que ele [Luzimar] tem, o tanto que ele é corrupto, é mau caráter, faz rachadinha, caloteiro, entendeu? Eu fui contar na mão, não coube. Fui notar no papel, também acabou o papel”, replicou o vereador.

Elias também reclamou pra si a representação da região, dizendo não fazer “politicagem”.

“Quero dizer que eu sou verdadeiro representante dali, porque eu sou de verdade. Eu não faço politicagem, entendeu? A gente está aqui como vereador é para fazer as coisas sim, não está fazendo mais que obrigação”, afirmou.

Em meio ao desentendimento, Elias chegou a mencionar supostos processos e investigações contra Luzimar, além de uma suposta dívida não paga.

“Tanto processo que esse homem tem, quantas vezes a polícia veio aqui no gabinete dele investigar ele […] Um mau caráter, sim, corrupto, caloteiro, até hoje não pagou o chope do Donizete, que ele fez na festa em 2021, entendeu? Aí é fácil fazer trabalho social, é fácil. Quero ver fazer com dinheiro honesto”, finalizou.

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