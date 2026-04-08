Lula diz que não permitirá acordo de minerais críticos feito por Caiado sem respaldo da União

Goiás abriga a única mineradora em operação de terras raras no Brasil

Folhapress - 08 de abril de 2026

Presidente Lula durante cerimônia em Niterói. (Foto: Eduardo Anizelli /Folhapress)

MARIANA BRASIL

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – O presidente Lula (PT) afirmou nesta quarta-feira (8) que o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), não poderia ter feito o acordo relativo a minerais críticos com os Estados Unidos. No mês passado, Caiado assinou um memorando de entendimento de cooperação sobre o tema.

“Caiado fez acordo com empresas americanas, fazendo concessão de coisas que ele não pode fazer porque é da União. Então se a gente não tomar cuidado, essa gente vai vender o Brasilnós e não podemos permitir”, disse em entrevista ao ICL Notícias.

Goiás abriga a única mineradora em operação de terras raras no Brasil. Um acordo desse porte não poderá ser aplicado sem aprovação do governo federal, que já afirmou não ter sido consultado sobre a negociação entre Donald Trump e Caiado.

No fim de março, Caiado anunciou sua pré-candidatura, após uma disputa interna no partido e decisão final do presidente da sigla, Gilberto Kassab.

Na data do anúncio, a ministra Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais) declarou que a candidatura de Caiado deve ficar à margem da disputa presidencial deste ano e que as eleições devem ser polarizadas.

Segundo dados da primeira rodada da pesquisa BTG/Nexus, divulgadas em 30 de março, Lula e Flávio apareciam empatados em cenários de primeiro e segundo turnos para a eleição a presidente da República. Os pré-candidatos lideram, também, nos três cenários de primeiro turno testados pela pesquisa – com Romeu Zema (Novo), Ronaldo Caiado (PSD) e Eduardo Leite (PSD).

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