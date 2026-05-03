A única cidade que faz fronteira com o Brasil e fala inglês, segundo guia

Entre ruas de terra e lojas movimentadas por brasileiros, uma cidade de fronteira revela como riqueza bilionária e realidade simples podem coexistir no mesmo território

Daniella Bruno - 02 de maio de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube/ DEVA NO AR)

O Brasil faz fronteira com países que, muitas vezes, passam despercebidos no noticiário cotidiano.

No entanto, alguns desses vizinhos vêm ganhando destaque global por mudanças econômicas rápidas e expressivas.

Esse crescimento, impulsionado por recursos naturais e investimentos internacionais, chama atenção — mas também levanta questionamentos.

Afinal, quando um país enriquece de forma acelerada, essa transformação chega imediatamente à população? Ou existe um intervalo entre os números impressionantes e a realidade vivida nas ruas? É justamente nessa diferença que surgem histórias que revelam muito mais do que os dados econômicos mostram.

Um gigante do petróleo com contrastes visíveis

A Guiana vive hoje uma das maiores expansões econômicas do mundo. Após a descoberta de grandes reservas de petróleo, exploradas por empresas como a ExxonMobil, o país viu seu PIB disparar em níveis históricos.

Atualmente, o PIB per capita já ultrapassa o de muitos países da América do Sul, colocando a Guiana em uma posição de destaque.

No entanto, esse crescimento se concentra principalmente na capital, Georgetown, e em regiões costeiras.

Enquanto isso, áreas mais afastadas ainda seguem outro ritmo.

Lethem: entre o crescimento e a realidade

Na fronteira com o Brasil, a cidade de Lethem mostra um cenário bem diferente do boom econômico nacional.

Localizada ao lado de Bonfim, ela mantém características de uma cidade interiorana, com ruas de terra e infraestrutura limitada.

Apesar disso, Lethem se tornou um ponto estratégico.

A cidade fica na região de Essequibo, território historicamente reivindicado pela Venezuela, o que adiciona uma camada geopolítica importante ao local.

Ou seja, Lethem não é apenas uma cidade de fronteira — ela está no centro de disputas e transformações.

A estrada que pode mudar tudo

Um dos principais obstáculos para o desenvolvimento da região é a estrada que liga Lethem à capital.

Com cerca de 500 km, o trecho é conhecido pelas condições precárias e dificuldade de acesso.

No entanto, esse cenário começa a mudar. O governo guianense já anunciou investimentos bilionários para pavimentar a via, conectando melhor o interior ao litoral.

Quando concluída, essa rota pode transformar completamente a dinâmica regional.

Para o Brasil, o impacto também é direto. A estrada pode criar um novo corredor logístico, ligando o estado de Roraima ao Caribe e facilitando exportações.

Um polo de compras na fronteira

Mesmo com limitações estruturais, Lethem atrai brasileiros, especialmente pela diferença de preços.

Como a carga tributária na Guiana é menor, muitos atravessam a fronteira em busca de produtos importados.

Entre os itens mais procurados estão:

eletrônicos

perfumes

roupas de marcas internacionais

utensílios domésticos

Além disso, a adaptação cultural facilita o comércio. Embora o idioma oficial seja o inglês, o português circula com facilidade na cidade, assim como o real brasileiro.

Na prática, a fronteira funciona quase como uma extensão econômica entre os dois países.

Crescimento econômico nem sempre é imediato

O caso de Lethem ilustra um fenômeno conhecido: crescimento econômico não significa desenvolvimento instantâneo.

Apesar dos bilhões gerados pelo petróleo, os efeitos ainda chegam de forma desigual. Enquanto algumas regiões avançam rapidamente, outras seguem com desafios básicos.

Além disso, o aumento da atividade econômica trouxe efeitos colaterais, como a alta no custo de vida — o que impacta diretamente a população local.

Ou seja, o crescimento existe, mas sua distribuição ainda está em construção.

Quando os números não contam toda a história

A Guiana vive um momento histórico, impulsionado pelo petróleo e por investimentos globais.

No entanto, cidades como Lethem mostram que o desenvolvimento real leva tempo para se consolidar.

Assim, o cenário atual revela um país em transformação — onde o futuro promete mudanças profundas, mas o presente ainda carrega marcas de um passado recente.

Confira no post abaixo!

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Marcelo Dias | Te explico o mundo através de minhas viagens (@pousos_e_decolagens)

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!