Homem suspeito de ameaçar Caiado de morte é localizado e preso em Rondônia

Ameaças teriam sido feitas no perfil oficial do Instagram do ex-governador de Goiás

Davi Galvão Davi Galvão -
Ronaldo Caiado, pré-candidato do PSD a presidente (Foto: Lula Marques/Agência Brasil)
Ronaldo Caiado, pré-candidato do PSD a presidente (Foto: Lula Marques/Agência Brasil)

Um homem, suspeito de ameaçar de morte o ex-governador de Goiás e pré-candidato à Presidência da República, Ronaldo Caiado (PSD), foi preso Porto Velho (RO), após um trabalho conjunto de inteligência entre as forças policiais dos dois estados.

As investigações começaram em solo goiano, depois que Caiado registrou um boletim de ocorrência sobre mensagens intimidadoras publicadas em seu perfil oficial no Instagram.

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) identificou a origem das postagens e compartilhou os dados com a Polícia Civil de Rondônia (PCRO), que localizou o suspeito na capital rondoniense nesta quinta-feira (30).

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O homem, que não teve o nome divulgado pelas autoridades, prestou depoimento e foi liberado na sequência.

Ele assinou um termo de compromisso e deve responder ao processo em liberdade, permanecendo à disposição da Justiça para futuras convocações.

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Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

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