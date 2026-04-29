Quina 7012: sem nenhuma aposta vencedora, prêmio acumula e sobe para R$ 3,6 milhões

Dezenas sorteadas no concurso 7012 da Quina foram: 44, 53, 54, 57 e 75

Isabella Valverde - 29 de abril de 2026

(Foto: Divulgação)

A Quina voltou a acumular após nenhum apostador acertar as cinco dezenas do concurso 7012, realizado na noite desta terça-feira (28), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).

Com isso, o prêmio principal ficou acumulado e a estimativa para o próximo sorteio, marcado para esta quarta-feira (29), subiu para R$ 3,6 milhões.

As dezenas sorteadas no concurso 7012 da Quina foram: 44, 53, 54, 57 e 75.

Apesar de não ter nenhum grande ganhador, 29 apostas acertaram quatro números e cada uma faturou R$ 11.235,12.

Também houve premiação para 2.736 apostas que fizeram três acertos, com prêmio de R$ 113,41, além de 65.143 apostas que acertaram dois números e levaram R$ 4,76.

Para concorrer ao próximo concurso, os interessados podem registrar as apostas até as 19h do dia do sorteio, em casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais da Caixa.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!