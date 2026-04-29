Lotofácil 3672: quatro apostas acertam números e faturam bolada

Agora, o prêmio para o próximo concurso, previsto para acontecer nesta quarta-feira (29), está estimado em R$ 2 milhões

Isabella Valverde Isabella Valverde -
Lotofácil 3668: o sortudo que acertou as 15 dezenas e levou para casa mais de R$ 1 milhão
(Foto: Reprodução/Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O sorteio da Lotofácil 3672, realizado na noite desta terça-feira (28), terminou com quatro apostas vencedoras, que agora devem aproveitar o prêmio de R$ 916.809,17.

Os sortudos que conseguiram cravar os 15 números sorteados são das cidades de Piatã (BA), Salvador (BA), São Gabriel (RS) e Araçoiaba da Serra (SP).

Os números sorteados no concurso 3672 da Lotofácil foram: 01, 03, 05, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 23, 24 e 25.

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Além dos vencedores, 505 apostas de diversas regiões do país acertaram 14 dezenas, faturando R$ 1.206,00 cada.

Agora, o prêmio para o próximo concurso, previsto para acontecer nesta quarta-feira (29), está estimado em R$ 2 milhões.

Para concorrer, basta realizar uma aposta até uma hora antes do sorteio em lotéricas credenciadas, pelo internet banking ou pelo site Loterias Online.

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Isabella Valverde

Isabella Valverde

Jornalista formada pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, com passagens por veículos como a TV Anhanguera, afiliada da TV Globo no estado. É editora do Portal 6 e especialista em SEO e mídias sociais, atuando na integração entre jornalismo de qualidade e estratégias digitais para ampliar o alcance e o engajamento das notícias.

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