Lotofácil 3672: quatro apostas acertam números e faturam bolada

Agora, o prêmio para o próximo concurso, previsto para acontecer nesta quarta-feira (29), está estimado em R$ 2 milhões

Isabella Valverde - 29 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O sorteio da Lotofácil 3672, realizado na noite desta terça-feira (28), terminou com quatro apostas vencedoras, que agora devem aproveitar o prêmio de R$ 916.809,17.

Os sortudos que conseguiram cravar os 15 números sorteados são das cidades de Piatã (BA), Salvador (BA), São Gabriel (RS) e Araçoiaba da Serra (SP).

Os números sorteados no concurso 3672 da Lotofácil foram: 01, 03, 05, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 23, 24 e 25.

Além dos vencedores, 505 apostas de diversas regiões do país acertaram 14 dezenas, faturando R$ 1.206,00 cada.

Agora, o prêmio para o próximo concurso, previsto para acontecer nesta quarta-feira (29), está estimado em R$ 2 milhões.

Para concorrer, basta realizar uma aposta até uma hora antes do sorteio em lotéricas credenciadas, pelo internet banking ou pelo site Loterias Online.

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