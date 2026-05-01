Mulher é presa após incendiar carro em frente à casa da ex-sogra e ameaçar “próxima será você”

Veículo estava estacionado em frente à casa da vítima quando foi atingido pelas chamas

Pedro Pedro Ribeiro -
Mulher é presa após incendiar carro em frente à casa da ex-sogra e ameaçar “próxima será você”
(Foto: Reprodução)

Uma mulher foi presa após ser acusada de incendiar um carro e ameaçar colocar fogo em uma residência nesta quarta-feira (30), em Trindade.

O caso aconteceu no Jardim Imperial, onde a suspeita teria ido até a casa da vítima, mesmo existindo medida protetiva em vigor contra ela.

No local, a mulher passou a fazer ameaças e teria dito que “a próxima seria ela”, em referência à vítima.

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Pouco depois, a suspeita ateou fogo em um veículo que estava estacionado em frente ao imóvel.

O automóvel pertencia ao filho da moradora da residência.

Testemunhas relataram à PM ter visto o momento em que a autora colocou fogo no carro, enquanto outra afirmou que a suspeita estava batendo no portão e gritando antes da ação.

Após diligências, equipes do Batalhão Maria da Penha localizaram a suspeita em um retiro na cidade de Abadia de Goiás.

Ela confessou o crime no momento da abordagem e recebeu voz de prisão em flagrante.

A mulher foi encaminhada para atendimento médico e, posteriormente, levada à Central de Flagrantes.

Ela poderá responder por incêndio criminoso, dano e descumprimento de medida protetiva.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil (PC).

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Pedro

Pedro Ribeiro

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Colabora com o Portal 6 desde 2022, atuando principalmente nas editorias de Comportamento, Utilidade Pública e temas que dialogam diretamente com o cotidiano da população.

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