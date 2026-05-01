Imposto de Renda 2026: Receita Federal antecipa pagamento de valores para alguns contribuintes; veja quem recebe primeiro

Milhares de brasileiros terão acesso aos valores depositados muito antes do cronograma tradicional

Magno Oliver - 01 de maio de 2026

(Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

A Receita Federal confirmou que o primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2026 será depositado no dia 29 de maio. Este ano, o órgão adotou um calendário mais enxuto, reduzindo de cinco para apenas quatro lotes mensais de pagamento.

A medida visa otimizar o fluxo de caixa público e agilizar o retorno do dinheiro ao bolso dos cidadãos. Especialistas indicam que a organização prévia é fundamental para garantir o recebimento nos períodos iniciais do cronograma oficial.

Grupos com prioridade legal

A ordem de recebimento obedece rigorosamente a critérios estabelecidos por lei para proteger cidadãos em condições específicas. Em 2026, os idosos com idade igual ou superior a 80 anos detêm a prioridade máxima no sistema.

Logo após, encontram-se pessoas acima de 60 anos, contribuintes com deficiência física ou mental e portadores de moléstias graves. Professores cuja maior fonte de renda seja o magistério também ocupam posição privilegiada na fila de espera do fisco.

Vantagem para tecnologia e Pix

Quem não pertence aos grupos de lei pode antecipar sua posição utilizando recursos tecnológicos oferecidos pelo governo federal. Segundo o portal oficial do Governo, o uso da declaração pré-preenchida e a escolha do Pix para recebimento garantem prioridade.

Essa estratégia tecnológica coloca o contribuinte à frente daqueles que optam pelo modelo convencional de preenchimento. A expectativa da Receita Federal é que 80% das restituições totais sejam quitadas até o final do mês de junho.

Calendário oficial de lotes

Os pagamentos seguem datas fixas que permitem ao contribuinte planejar o uso dos recursos com maior previsibilidade financeira. Após o lote de maio, as próximas liberações ocorrerão em 30 de junho, 31 de julho e, por fim, 28 de agosto.

Consultas sobre a situação da declaração podem ser feitas no site da Receita. Caso existam pendências, o cidadão deve retificar os dados rapidamente para não perder o direito ao crédito antecipado.

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