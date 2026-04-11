Motorista fica surpreso com preço da corrida de Uber do Aeroporto de Goiânia até Anápolis

Vídeo viralizou e levantou debate sobre taxas cobradas por aplicativos de transporte

Pedro Ribeiro - 11 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um relato compartilhado por Lucas Dias (@uberhistoris) publicado na última sexta-feira (10) trouxe à tona, mais uma vez, o debate sobre as taxas praticadas pelas plataformas de transporte por aplicativo em Goiás.

O influenciador, que soma mais de 280 mil seguidores no Instagram, registrou sua indignação ao comparar o valor que desembolsou por uma viagem do Aeroporto de Goiânia até Anápolis com a quantia efetivamente recebida pelo condutor.

Lucas explicou que, após tentativas frustradas em outras modalidades, optou pela categoria Comfort para garantir que a viagem fosse aceita, pagando um total de R$ 204,97 sob tarifa dinâmica.

Ao questionar o motorista sobre o ganho na operação, a surpresa: o condutor recebeu apenas R$ 112.

“A Uber senta a faca no usuário e passa as migalhas para os motoristas. Não tem lógica”, desabafou o passageiro no vídeo que já ultrapassou 92 mil visualizações.

A postagem dividiu opiniões nos comentários. Houve quem criticasse a postura do motorista por aceitar o trajeto, alegando que o valor mal cobre o combustível de retorno e o pedágio.

“Ele foi por R$ 75, praticamente fez um favor para o passageiro”, ironizou um usuário.

Por outro lado, houve quem apontasse responsabilidade também dos motoristas.

“A manifestação tem que ser na escolha da corrida”, comentou um usuário. Outro disse: “Como aceita uma viagem dessa por esse valor?”.

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