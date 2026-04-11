Influencer sai em defesa do Bosque Bar, fechado pela Postura de Anápolis

Conhecido por reunir público frequente há cerca de três anos, estabelecimento segue sem funcionar após ação do órgão

Lara Duarte - 11 de abril de 2026

Júlia Duarte, criadora de conteúdo e empreendedora. (Imagem: Reprodução)

Fechado há cerca de uma semana, o Bosque Bar tem gerado forte repercussão em Anápolis, mobilizando frequentadores, empresários e representantes públicos diante da interdição do espaço.

Um dos posicionamentos que ganhou destaque neste sábado (11) foi o da criadora de conteúdo digital e empreendedora Júlia Duarte, que publicou um vídeo nas redes sociais defendendo a importância da vida noturna para a cidade.

No registro, ela argumenta que bares e restaurantes exercem papel relevante na economia local, além de contribuírem para a ocupação urbana e geração de empregos.

“O bar não pode fechar”, afirma em um dos trechos, ao destacar que o encerramento das atividades impacta não apenas os donos, mas toda uma cadeia econômica ligada ao setor.

O Bosque Bar foi interditado pela Postura Municipal, que apontou descumprimento de normas relacionadas ao funcionamento do estabelecimento durante ação de fiscalização.

Enquanto isso, o caso também chegou ao meio político. Vereadores como Professor Marcos (PT) e Ananias Júnior (Agir) já se manifestaram publicamente e afirmaram que buscam dialogar com a Postura e demais órgãos competentes para encontrar alternativas que permitam a regularização e reabertura do espaço.

Conhecido por reunir público frequente há cerca de três anos, o Bosque Bar informou que permanece fechado temporariamente enquanto tenta resolver a situação junto ao Poder Público.

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