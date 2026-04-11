Corpo de Bombeiros afasta soldado que atirou e matou cachorro em Goiânia

Militar é investigado pela Polícia Civil e pode ter o porte de arma suspenso

Lara Duarte - 11 de abril de 2026

Cachorro foi morto por um membro do Corpo de Bombeiros. (Imagem: Reprodução)

O Corpo de Bombeiros afastou das funções o soldado investigado por atirar e matar o cachorro comunitário Brutus, em Goiânia. A decisão foi confirmada pela corporação neste sábado (11).

Segundo a instituição, o afastamento ocorre em meio à apuração conduzida pelo Grupo de Proteção Animal (GPA) da Polícia Civil (PC). Além disso, o militar também pode ter o porte de arma suspenso enquanto o processo segue em andamento.

O caso aconteceu no último domingo (05), no estacionamento do Estádio Serra Dourada, no Jardim Goiás.

Na ocasião, o Corpo de Bombeiros informou que o disparo teria ocorrido em uma situação de legítima defesa, após o soldado ser cercado por uma matilha de cães de rua, da qual Brutus fazia parte.

Em depoimento à PC, o bombeiro, que não teve a identidade divulgada, afirmou que tentou afastar o animal utilizando o celular e até mesmo com tapas, mas não conseguiu conter a aproximação. O militar também relatou ter sido mordido, o que teria motivado o disparo.

Ainda conforme a versão apresentada, o tiro teria sido efetuado com a intenção de assustar o cachorro, mas acabou atingindo o animal, que não resistiu mesmo após receber atendimento.

Moradores da região, no entanto, contestam o relato e afirmam que Brutus era conhecido pelo comportamento dócil, o que levanta questionamentos sobre as circunstâncias da ocorrência.

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