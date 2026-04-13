O eletrodoméstico que cada vez mais pessoas deixam de usar na cozinha, segundo técnicos

Mudanças na rotina e a busca por mais praticidade estão transformando silenciosamente a forma como muita gente prepara e reaproveita alimentos em casa

Layne Brito - 13 de abril de 2026

(Imagem: Ilustração/IA)

Durante anos, ele foi tratado como peça quase obrigatória na cozinha de milhões de pessoas. Prático, rápido e eficiente para aquecer refeições em poucos segundos, o aparelho ganhou status de aliado da rotina corrida e virou sinônimo de conveniência dentro de casa.

Agora, porém, técnicos apontam que esse cenário já não é o mesmo.

Com mudanças no comportamento dos consumidores, avanço de novas tecnologias e uma busca cada vez maior por alimentos com melhor textura e sabor, um eletrodoméstico bastante popular começou a perder espaço.

O movimento não significa desaparecimento, mas revela uma transformação silenciosa nos hábitos de quem cozinha e reaproveita alimentos no dia a dia.

Aparelho já não ocupa o mesmo lugar de antes

Segundo técnicos, o micro-ondas é o eletrodoméstico que cada vez mais pessoas deixam de usar com frequência na cozinha.

Embora siga presente em muitos lares, ele já não ocupa mais o papel central de outros tempos.

Entre os principais motivos para essa mudança estão a preferência por refeições recém-preparadas, a percepção de que alguns alimentos perdem qualidade quando aquecidos no aparelho e o crescimento de alternativas consideradas mais versáteis.

Em muitos casos, o micro-ondas passou a ser reservado apenas para tarefas pontuais, como esquentar bebidas ou descongelar itens específicos.

Novas opções ganham força na rotina

Nesse novo cenário, aparelhos como a air fryer e o forno elétrico vêm conquistando mais espaço.

Além de permitirem diferentes tipos de preparo, eles também costumam entregar resultados mais satisfatórios para quem prioriza crocância, sabor e consistência nos alimentos.

A mudança de hábito mostra que a praticidade continua sendo valorizada, mas já não é o único fator levado em conta na cozinha.

Hoje, muita gente prefere equipamentos que ofereçam mais possibilidades de uso e deixem a comida com aparência e textura mais próximas de um preparo feito na hora.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!