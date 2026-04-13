O erro ao esquentar água ou leite no micro-ondas que pode causar acidentes muito graves dentro de casa

Fenômeno pouco conhecido pode provocar queimaduras e exige cuidados simples no dia a dia

Gabriel Yuri Souto - 13 de abril de 2026

(Foto: Captura de tela/YouTube)

Esquentar água ou leite no micro-ondas parece uma tarefa simples e comum. No entanto, esse hábito pode esconder um risco pouco conhecido que já causou acidentes domésticos.

O problema está no chamado superaquecimento, um fenômeno que pode fazer o líquido atingir temperaturas muito altas sem apresentar sinais visíveis de fervura.

Por que o micro-ondas pode ser perigoso

Diferente do fogão, o micro-ondas aquece os líquidos de forma irregular.

Além disso, o aparelho utiliza ondas eletromagnéticas que fazem as moléculas vibrarem, gerando calor rapidamente.

Assim, a água ou o leite podem ultrapassar o ponto de ebulição sem formar bolhas visíveis.

O que é o superaquecimento

O superaquecimento ocorre quando o líquido fica acima da temperatura de fervura, mas permanece aparentemente estável.

No entanto, ao sofrer qualquer movimento, como mexer com uma colher ou retirar o recipiente, ele pode entrar em ebulição de forma repentina.

Dessa forma, ocorre uma espécie de “explosão”, conhecida como ebulição eruptiva.

Riscos dentro de casa

Esse fenômeno pode provocar acidentes sérios.

Entre os principais riscos estão:

queimaduras graves

respingos de líquido quente

danos ao micro-ondas

Por isso, especialistas alertam para o cuidado ao aquecer líquidos.

Como evitar acidentes

Apesar do risco, é possível usar o micro-ondas com segurança.

Para isso, algumas medidas ajudam:

mexer o líquido antes e depois de aquecer

não encher totalmente o recipiente

utilizar recipientes próprios para micro-ondas

adicionar algum elemento, como açúcar ou colher (não metálica)

Além disso, o uso de tampas apropriadas ajuda a controlar o vapor.

Atenção no dia a dia

O micro-ondas continua sendo um aliado na cozinha.

No entanto, o uso consciente faz toda a diferença para evitar acidentes.

Assim, pequenas mudanças de hábito podem garantir mais segurança no preparo de alimentos.

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