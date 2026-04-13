O erro ao esquentar água ou leite no micro-ondas que pode causar acidentes muito graves dentro de casa
Fenômeno pouco conhecido pode provocar queimaduras e exige cuidados simples no dia a dia
Esquentar água ou leite no micro-ondas parece uma tarefa simples e comum. No entanto, esse hábito pode esconder um risco pouco conhecido que já causou acidentes domésticos.
O problema está no chamado superaquecimento, um fenômeno que pode fazer o líquido atingir temperaturas muito altas sem apresentar sinais visíveis de fervura.
Por que o micro-ondas pode ser perigoso
Diferente do fogão, o micro-ondas aquece os líquidos de forma irregular.
- 6 truques práticos para limpar a borracha da geladeira e ainda economizar na conta de energia no final do mês
- Churrasco sem fumaça: o novo tipo de carvão que virou tendência e está conquistando os brasileiros
- Plantas ideais para quem ama sombra e casa fresca: perfeitas para cultivar em casa e crescem rápido
Além disso, o aparelho utiliza ondas eletromagnéticas que fazem as moléculas vibrarem, gerando calor rapidamente.
Assim, a água ou o leite podem ultrapassar o ponto de ebulição sem formar bolhas visíveis.
O que é o superaquecimento
O superaquecimento ocorre quando o líquido fica acima da temperatura de fervura, mas permanece aparentemente estável.
No entanto, ao sofrer qualquer movimento, como mexer com uma colher ou retirar o recipiente, ele pode entrar em ebulição de forma repentina.
Dessa forma, ocorre uma espécie de “explosão”, conhecida como ebulição eruptiva.
Riscos dentro de casa
Esse fenômeno pode provocar acidentes sérios.
Entre os principais riscos estão:
- queimaduras graves
- respingos de líquido quente
- danos ao micro-ondas
Por isso, especialistas alertam para o cuidado ao aquecer líquidos.
Como evitar acidentes
Apesar do risco, é possível usar o micro-ondas com segurança.
Para isso, algumas medidas ajudam:
- mexer o líquido antes e depois de aquecer
- não encher totalmente o recipiente
- utilizar recipientes próprios para micro-ondas
- adicionar algum elemento, como açúcar ou colher (não metálica)
Além disso, o uso de tampas apropriadas ajuda a controlar o vapor.
Atenção no dia a dia
O micro-ondas continua sendo um aliado na cozinha.
No entanto, o uso consciente faz toda a diferença para evitar acidentes.
Assim, pequenas mudanças de hábito podem garantir mais segurança no preparo de alimentos.
Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!