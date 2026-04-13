Os aparelhos que não devem NUNCA ser colocados na extensão, segundo eletricistas

Alguns aparelhos exigem mais energia do que parece, e um erro comum no dia a dia pode acabar colocando toda a casa em risco

Layne Brito - 13 de abril de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

Usar extensão virou parte da rotina em muitas casas, seja por falta de tomadas ou pela praticidade no dia a dia. No entanto, o que muita gente encara como solução simples pode esconder um problema sério.

Isso porque nem todos os aparelhos foram feitos para funcionar ligados a esse tipo de conexão improvisada.

Segundo eletricistas, alguns equipamentos exigem uma carga elétrica maior e, quando conectados a extensões, podem provocar superaquecimento, danos nos fios e até risco de incêndio.

Por isso, a recomendação é evitar esse hábito, principalmente com aparelhos mais potentes.

Aparelhos que não devem ser ligados na extensão

Entre os principais vilões estão os eletrodomésticos de grande porte, como geladeira, máquina de lavar e secadora.

Esses aparelhos funcionam por longos períodos e demandam muita energia, o que pode sobrecarregar a extensão.

Equipamentos que geram calor também entram na lista de risco.

Air fryer, forno elétrico, micro-ondas, torradeira e ferro de passar roupa devem ser ligados diretamente na tomada, já que o consumo elevado pode comprometer a segurança da instalação.

Aquecedores e chuveiros elétricos portáteis também exigem atenção redobrada.

Esses aparelhos costumam puxar muita carga em pouco tempo, aumentando o risco de superaquecimento dos cabos.

Quando a extensão vira um problema

Outro alerta importante é o uso contínuo de extensões como solução fixa.

Especialistas apontam que isso pode indicar que a instalação elétrica da casa não está adequada para a rotina dos moradores.

Sinais como fios quentes, cheiro de queimado, tomadas frouxas ou quedas frequentes de energia devem ser levados a sério.

Nesses casos, o ideal é buscar uma solução mais segura, como a instalação de novas tomadas ou a revisão elétrica do imóvel.

No fim das contas, a extensão deve ser usada apenas de forma temporária e com aparelhos de baixo consumo.

Quando se trata de equipamentos mais potentes, a regra é clara: ligação direta na tomada é sempre a opção mais segura.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!