China escolhe país latino para transformar em potência do transporte público com 600 novos ônibus de última geração

Acordo com a China prevê envio de 600 ônibus modernos e promete revolucionar o transporte público nesta nação

Gabriel Dias - 14 de abril de 2026

(Imagem: Ilustração/Captuta de tela/YouTube)

Um acordo internacional começa a transformar o transporte público na Nicarágua. O país fechou parceria com a China para a aquisição de 600 ônibus modernos, em um projeto que promete renovar a frota e ampliar a mobilidade em diversas regiões.

A iniciativa já saiu do papel. Um primeiro lote com 180 veículos foi entregue recentemente e marca o início de um processo de modernização considerado um dos mais relevantes da história recente do sistema de transporte nicaraguense.

Primeiros ônibus já estão em circulação

Os novos veículos foram fabricados pela Yutong, uma das maiores montadoras de ônibus do mundo, e chegam com tecnologia voltada para segurança, conforto e eficiência operacional. A expectativa é que eles substituam gradualmente modelos antigos que ainda operam em várias cidades.

Além de melhorar a experiência dos passageiros, a renovação da frota busca atender a uma demanda crescente por transporte público, especialmente em áreas onde o serviço atual é limitado ou apresenta falhas frequentes.

Impacto nacional e avanço na infraestrutura

O plano não se restringe à capital. A proposta prevê a distribuição dos ônibus por diferentes municípios, incluindo regiões mais afastadas, com o objetivo de ampliar a conectividade em todo o território.

Entre os principais impactos esperados estão o aumento da frequência das viagens, a redução de problemas mecânicos e a melhoria geral no conforto dos usuários. Também há expectativa de expansão do atendimento em áreas com baixa cobertura.

O projeto faz parte de um movimento mais amplo de aproximação entre China e Nicarágua, que vem se intensificando nos últimos anos em setores estratégicos, como infraestrutura e tecnologia.

Com a entrega total prevista ainda para este ano, a expectativa é que o país dê um salto significativo na qualidade do transporte público, podendo se tornar referência na região em mobilidade urbana.

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