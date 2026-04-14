O bolo alemão de chocolate que não precisa bater: você monta direto na forma e ele fica incrivelmente cremoso

Uma sobremesa feita sem complicação, mas que surpreende com camadas cremosas, crocantes e intensas a cada pedaço

Daniella Bruno - 14 de abril de 2026

(Foto: Reprodução)

Na correria do dia a dia, receitas práticas se tornam verdadeiras aliadas na cozinha. Afinal, nem sempre há tempo — ou disposição — para preparos elaborados, cheios de etapas e técnicas complexas. Por isso, sobremesas que entregam muito sabor com pouco esforço conquistam cada vez mais espaço.

Nesse cenário, surgem receitas que quebram padrões tradicionais e surpreendem justamente pela simplicidade. É o caso do bolo alemão cremoso de chocolate, uma sobremesa que você monta direto na forma e que, ainda assim, entrega textura intensa, sabor marcante e um resultado digno de confeitaria.

Ingredientes

1 2/3 xícaras de nozes-pecã torradas e picadas (divididas)

1 xícara de coco ralado adoçado

1 pacote de mistura para bolo de chocolate (para 2 camadas)

Ovos, óleo e água (conforme instruções da embalagem)

225 g de cream cheese (amolecido)

1/2 xícara de manteiga derretida

2 colheres de chá de extrato de baunilha

1/4 colher de chá de sal

1 xícara de açúcar de confeiteiro

2/3 de xícara de gotas de chocolate meio amargo

Modo de preparo

Primeiramente, pré-aqueça o forno a 175°C e unte uma forma de aproximadamente 23×33 cm.

Em seguida, distribua 1 xícara das nozes-pecã e todo o coco ralado no fundo da forma. Essa camada será responsável pela textura crocante e caramelizada no final.

Logo depois, prepare a massa do bolo de chocolate conforme as instruções da embalagem. Assim que estiver pronta, despeje cuidadosamente sobre a camada de coco e nozes.

Na sequência, prepare o creme. Bata o cream cheese até ficar liso e homogêneo. Em seguida, adicione a manteiga derretida, a baunilha e o sal, misturando bem. Depois disso, incorpore o açúcar de confeiteiro até obter um creme uniforme.

Então, acrescente as gotas de chocolate e o restante das nozes-pecã, misturando delicadamente.

Agora, distribua colheradas desse creme sobre a massa do bolo. Com a ajuda de uma faca ou espátula, faça movimentos suaves para criar um efeito mesclado — isso garante diferentes texturas após assar.

Por fim, leve ao forno por cerca de 32 a 38 minutos, até que o topo esteja firme e levemente dourado. Faça o teste do palito para garantir o ponto.

Retire do forno e deixe descansar por pelo menos 15 minutos antes de servir. Esse tempo é essencial para que a estrutura firme e facilite o corte.

O segredo da textura perfeita

O grande diferencial dessa receita está justamente na forma como ela assa. Durante o forno, os ingredientes não permanecem separados — eles se transformam.

A base ganha uma textura mais densa, semelhante a um brownie. Enquanto isso, o centro se torna cremoso, quase como um fudge de chocolate. Já o topo se destaca pela crocância do coco e das nozes levemente tostadas.

Além disso, a manteiga e o creme ajudam a “cozinhar” a massa de forma mais rica, criando camadas naturais sem a necessidade de técnicas complicadas.

Curiosidade e dica final

Apesar do nome, o bolo “alemão” não vem da Alemanha. Na verdade, o nome faz referência a Samuel German, responsável por desenvolver um tipo de chocolate que inspirou a receita original.

Por fim, vale uma dica simples, mas poderosa: sirva o bolo ainda levemente morno com uma bola de sorvete de creme. O contraste entre quente e frio eleva ainda mais a experiência e transforma uma receita simples em uma sobremesa memorável.

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