Gelado de abacaxi: sobremesa cremosa e excelente opção para fazer em casa

Uma combinação equilibrada entre acidez e doçura transforma completamente o encerramento das refeições

Magno Oliver - 14 de abril de 2026

(Foto: Captura de tela/Youtube/Canal Leticia Sweet Cake)

O gelado de abacaxi, também conhecido popularmente como “delícia de abacaxi”, consolidou-se como um pilar da culinária doméstica brasileira por unir economia e sofisticação.

Nativo da América do Sul e batizado pelos povos indígenas como “ananás” (fruta excelente), o abacaxi não é apenas o protagonista desta receita pela sua acidez refrescante, mas também por suas propriedades digestivas ricas em bromelina.

Em 2026, a busca por sobremesas que utilizem frutas in natura cresceu significativamente, refletindo uma tendência de consumo mais consciente e menos processada.

Esta versão cremosa, que utiliza o cozimento da fruta para evitar o amargor indesejado em contato com o leite, é a escolha ideal para quem deseja um fechamento de refeição leve e equilibrado.

Gelado de abacaxi: sobremesa cremosa e excelente opção para fazer em casa

Ingredientes

Abacaxi: 1 unidade grande, descascada e cortada em cubos pequenos (descarte o miolo duro);

Açúcar: ½ xícara (chá) para o cozimento da fruta;

Água: 700 ml (ou o suficiente para cobrir os pedaços);

Gelatina: 2 envelopes (sabor abacaxi);

Leite condensado: 1 caixa ou lata (395g);

Creme de leite: 2 caixas (200g cada).

Modo de Preparo

Os cubos da fruta devem ser levados ao fogo com a água e o açúcar por cerca de 20 minutos. Este passo é crucial, pois o calor inativa as enzimas que poderiam talhar os derivados do leite.

Com o fogo já desligado, adicionam-se os envelopes de gelatina, mexendo vigorosamente até a completa dissolução. Na sequência, incorpora-se o leite condensado e o creme de leite, misturando até obter um creme homogêneo de cor suave e textura aveludada.

Agora é resfriamento, que deve ser feito em refratário de vidro por, no mínimo, 4 horas em geladeira ou até que a consistência esteja firme. Fontes de nutrição reforçam que, além do prazer gastronômico, o abacaxi cozido preserva minerais essenciais e auxilia na absorção de nutrientes da refeição principal.

Confira a receita completa:

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