O segredo para não deixar o frango seco na airfryer, segundo chefs

Uma técnica simples de preparação prévia garante que a carne mantenha toda humidade

Magno Oliver Magno Oliver -
O segredo para não deixar o frango seco na airfryer, segundo chefs
(Foto: Reprodução/Pexels)

Na gastronomia de alta performance, a ordem dos fatores altera, sim, o produto final. Um erro comum cometido em 2026 é misturar a proteína e os vegetais desde o início no cesto da airfryer.

Segundo especialistas e influenciadores do setor, essa prática cria um ambiente de excesso de vapor: os legumes liberam água, o que acaba “cozinhando” o frango em vez de assá-lo, resultando em uma carne pálida, borrachuda e sem o desejado dourado.

Para obter o equilíbrio perfeito entre um frango dourado e legumes al dente, siga esta estrutura de preparo:

Leia também

Ingredientes

Peito de frango: 500g cortados em cubos médios;
Legumes variados: Brócolis, cenoura ou abobrinha picados;
Azeite de oliva: 2 colheres de sopa;
Tempero seco: Sal, pimenta, páprica e ervas finas;
Maionese: 1 colher de sopa (opcional, para selar a umidade).

Modo de Preparo

Tempere apenas o frango com azeite e os condimentos secos. Coloque-o sozinho na airfryer preaquecida. Programe o aparelho a 180°C por 10 minutos. Este tempo é crucial para que a proteína doure por fora sem a interferência da água dos vegetais, evitando que o frango fique “cozido” e seco.

Após os primeiros 10 minutos, abra o cesto e adicione os legumes por cima do frango. Tempere-os levemente com um fio de azeite e sal. Volte ao cesto por mais 5 a 10 minutos (dependendo da potência da sua máquina).

Confira o tutorial completo:

 

Ver essa foto no Instagram

 

Um post compartilhado por Celo Dicas | Receitas Práticas (@celodicas)

 

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!

Magno Oliver

Magno Oliver

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Escreve para o Portal 6 desde julho de 2023.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.