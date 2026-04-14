O segredo para não deixar o frango seco na airfryer, segundo chefs

Uma técnica simples de preparação prévia garante que a carne mantenha toda humidade

Magno Oliver - 14 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

Na gastronomia de alta performance, a ordem dos fatores altera, sim, o produto final. Um erro comum cometido em 2026 é misturar a proteína e os vegetais desde o início no cesto da airfryer.

Segundo especialistas e influenciadores do setor, essa prática cria um ambiente de excesso de vapor: os legumes liberam água, o que acaba “cozinhando” o frango em vez de assá-lo, resultando em uma carne pálida, borrachuda e sem o desejado dourado.

Para obter o equilíbrio perfeito entre um frango dourado e legumes al dente, siga esta estrutura de preparo:

Ingredientes

Peito de frango: 500g cortados em cubos médios;

Legumes variados: Brócolis, cenoura ou abobrinha picados;

Azeite de oliva: 2 colheres de sopa;

Tempero seco: Sal, pimenta, páprica e ervas finas;

Maionese: 1 colher de sopa (opcional, para selar a umidade).

Modo de Preparo

Tempere apenas o frango com azeite e os condimentos secos. Coloque-o sozinho na airfryer preaquecida. Programe o aparelho a 180°C por 10 minutos. Este tempo é crucial para que a proteína doure por fora sem a interferência da água dos vegetais, evitando que o frango fique “cozido” e seco.

Após os primeiros 10 minutos, abra o cesto e adicione os legumes por cima do frango. Tempere-os levemente com um fio de azeite e sal. Volte ao cesto por mais 5 a 10 minutos (dependendo da potência da sua máquina).

Confira o tutorial completo:

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