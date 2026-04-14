6 eletrodomésticos que você deve desligar da tomada após o uso, segundo técnicos

Presentes no dia a dia, esses eletrodomésticos podem consumir energia ocultamente e aumentar riscos se permanecerem ligados sem necessidade

Gustavo de Souza - 14 de abril de 2026

(Foto: Ilustração/Clint Patterson/Unsplash)

Eles fazem parte da rotina e costumam ficar sempre à mão, mas podem esconder riscos silenciosos. Alguns eletrodomésticos continuam consumindo energia mesmo desligados e, em certos casos, podem provocar superaquecimento e falhas elétricas.

Especialistas recomendam retirar da tomada aparelhos de pequeno porte após o uso. Além de evitar o chamado consumo fantasma, que pode representar até 10% da conta de energia, a prática reduz o risco de acidentes domésticos, principalmente na cozinha.

Veja seis eletrodomésticos que exigem esse cuidado:

1. Air fryer

Muito utilizada no dia a dia, a air fryer permanece conectada à rede mesmo desligada. Por gerar calor, o ideal é retirá-la da tomada após o uso para evitar riscos.

2. Torradeira

Com resistências internas e acúmulo de migalhas, a torradeira pode apresentar superaquecimento. Desligá-la da tomada ajuda a prevenir falhas e acidentes.

3. Cafeteira elétrica

Comum em muitas casas, a cafeteira pode funcionar sem supervisão, especialmente com timer. O recomendado é ligá-la apenas no momento do preparo.

4. Sanduicheira ou grill elétrico

Equipamentos desse tipo operam em altas temperaturas. Após o uso, devem ser desconectados para evitar consumo desnecessário e possíveis falhas.

5. Chaleira elétrica

Apesar da praticidade, a chaleira não precisa ficar conectada o tempo todo. Retirá-la da tomada ajuda a reduzir riscos e gasto de energia.

6. Panela elétrica ou mini grill

Esses aparelhos também trabalham com aquecimento contínuo. O desligamento completo após o uso garante mais segurança no ambiente.

Adotar o hábito de retirar esses eletrodomésticos da tomada é uma medida simples, mas eficaz. Além de contribuir para a economia de energia, a prática reforça a segurança dentro de casa.

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