Trump diz que nova rodada de negociação com Irã pode ocorrer nos próximos dias, segundo jornal

Primeira rodada, liderada do lado americano pelo vice-presidente J. D. Vance, fracassou após reunião de mais de 20 horas de duração na capital paquistanesa

Folhapress - 14 de abril de 2026

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. (Foto: Captura de tela/Youtube)

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, abriu a possibilidade de que uma nova rodada de negociação com o Irã ocorra no Paquistão ainda nesta semana, segundo o jornal americano NY Post. A primeira rodada fracassou no sábado (11).

Em duas breves entrevista por telefone com a correspondente do jornal em Islamabad, Trump disse que “ela deveria permanecer [na capital do Paquistão], de verdade, porque alguma coisa poderia acontecer aí nos próximos dois dias, e estamos mais inclinados a ir [ao Paquistão]”. Trump também voltou a elogiar o marechal Asim Munir, figura-chave na relação de Washington com Islamabad.

A primeira rodada, liderada do lado americano pelo vice-presidente J. D. Vance, fracassou após reunião de mais de 20 horas de duração na capital paquistanesa, e não está claro ainda quando e como de fato devem ocorrer as novas conversas. Teerã ainda não comentou as declarações de Trump, que não falou oficialmente sobre a possibilidade.

Nesta segunda-feira (13), Trump havia dito não se importar se haveria ou não novas negociações, abrindo uma janela para deixar o conflito congelado. Depois, afirmou que os iranianos voltaram a procurar os EUA para conversar, o que não foi confirmado pelos rivais. E agora abre a possibilidade de nova rodada nos próximos dias.

Vance fez breve declaração à imprensa em um hotel de Islamabad após a primeira rodada. “Voltaremos aos EUA sem um acordo. Deixamos muito claro quais são nossos limites, no que poderíamos ceder e no que não poderíamos, e eles escolheram não aceitar nossos termos”, disse.

A fala de Vance na ocasião contradisse declarações anteriores da delegação iraniana, que dizia esperar mais discussões no domingo. Após a entrevista do vice americano, no entanto, a TV estatal do país persa confirmou o fim das negociações, colocando a culpa do fracasso em “exigências excessivas” dos EUA.

O futuro incerto do cessar-fogo entre as partes, que chega nesta terça (14) à metade das duas semanas iniciais, sobrepõe-se à tensão no estreito de Hormuz com um bloqueio americano a navios na via marítima, até então bloqueada apenas por Teerã.

Um dos vários impasses sobre a mesa envolve ainda o enriquecimento de urânio do Irã.

Pessoas familiarizadas com a negociação, segundo o jornal The New York Times, afirmam que os EUA propuseram a suspensão de qualquer enriquecimento do material nuclear por 20 anos – o Irã teria respondido com contraproposta de cinco anos, não aceita por Washington, de resto semelhante à posição iraniana em conversas antes da guerra.

Perguntado sobre o NY Post sobre a proposta envolvendo a suspensão do enriquecimento nuclear iraniano, Trump teria dito que “não quer que eles sintam que venceram”, segundo o jornal.

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