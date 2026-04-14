Parece inofensivo, mas é perigoso: o item que todo mundo deve parar de usar na academia

Especialistas alertam que usar anéis e alianças durante o treino pode aumentar o risco de lesões, infecções e danos ao acessório

Gabriel Yure Gabriel Yuri Souto -
Parece inofensivo, mas é perigoso: o item que todo mundo deve parar de usar na academia
(Foto: Divulgação/Paulo de Tarso/Secom)

Um hábito comum entre frequentadores de academia pode trazer mais riscos do que muita gente imagina. Embora pareçam inofensivos, anéis e alianças podem se transformar em um problema durante os treinos, principalmente em atividades que exigem força, contato com equipamentos e movimentos repetitivos.

O alerta envolve tanto questões de higiene quanto de segurança. Em ambientes com suor, superfícies compartilhadas e uso constante de aparelhos, o acessório pode acumular sujeira, favorecer irritações na pele e até provocar acidentes mais sérios.

Anéis e alianças podem causar lesões durante o treino

Durante a prática de exercícios, os dedos podem inchar por causa do esforço e do aumento da circulação. Com isso, o anel pode ficar apertado, dificultar a retirada e, em situações mais graves, exigir atendimento médico.

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Além disso, existe o risco de o acessório prender em barras, halteres ou máquinas. Quando isso acontece, a pessoa pode sofrer ferimentos nos dedos, tendões e até nos ossos, sobretudo em treinos mais intensos.

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(Foto: Freepik)

Higiene também preocupa dentro da academia

Outro ponto importante envolve a limpeza. Como academias concentram suor e contato frequente com superfícies de uso coletivo, anéis e alianças podem acumular bactérias e fungos com mais facilidade.

Esse cenário aumenta a chance de irritações, alergias e infecções na pele, principalmente quando o acessório permanece no dedo por longos períodos e entra em contato com sujeira ou produtos de limpeza.

Acessório ainda pode ser danificado ou perdido

Além dos riscos ao corpo, o uso contínuo durante o treino também pode prejudicar o próprio anel. O contato com equipamentos pode riscar, entortar ou até soltar pedras em peças mais delicadas.

Há ainda a possibilidade de perda. Como o suor pode facilitar que o acessório escorregue do dedo, muita gente só percebe o problema depois que já deixou o local.

Treinos intensos exigem ainda mais cuidado

Exercícios como musculação, crossfit e HIIT aumentam ainda mais esse tipo de risco. Por isso, a recomendação dos especialistas é simples: deixar anéis e alianças em casa antes de ir para a academia.

A medida ajuda a evitar acidentes, protege a pele e também reduz prejuízos com o acessório. No fim das contas, retirar o item antes do treino pode ser uma atitude pequena, mas faz diferença na segurança do dia a dia.

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Gabriel Yure

Gabriel Yuri Souto

Redator e gestor de tráfego. Especialista em SEO.

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