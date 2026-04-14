Madenápolis Rede da Construção lança Mega Saldão com descontos de até 50% em toda loja

Loja reúne ofertas do básico ao acabamento para quem quer construir ou reformar

Isabella Valverde - 14 de abril de 2026

Madenápolis Rede da Construção, em Anápolis. (Foto: Divulgação)

Está chegando a oportunidade ideal para quem quer construir, reformar ou finalmente tirar aquela obra do papel. De quarta-feira (15) até sábado (18), Anápolis recebe o Mega Saldão da Madenápolis Rede da Construção, com descontos de até 50% em produtos de diversos setores da loja.

No passado, a Madenápolis iniciou sua trajetória como uma madeireira. Com o passar dos anos, a empresa evoluiu, ampliou seu portfólio e hoje se consolidou como uma loja completa de materiais de construção, oferecendo soluções que vão do básico ao acabamento.

Além disso, a Madenápolis faz parte da Rede da Construção, uma associação com mais de 70 lojas em todo o estado de Goiás, o que fortalece ainda mais sua atuação, variedade de produtos e competitividade nos preços.

Durante os quatro dias de promoção, os clientes poderão encontrar uma grande variedade de produtos com preços especiais, além de condições diferenciadas que facilitam a compra.

Outro diferencial é a pronta entrega de diversos itens, garantindo mais agilidade para quem quer começar ou continuar sua obra sem atrasos.

A Madenápolis Rede da Construção está localizada na Avenida Brasil Sul, na Vila Popular Munir Calixto, em Anápolis. Para saber mais sobre as ofertas, condições especiais e produtos disponíveis, entrar em contato pelo WhatsApp, no número (62) 99222-7542.

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