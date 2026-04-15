Quanto um pedreiro cobra para construir uma casa simples de 2 quartos em 2026?

Levantamento detalhado indica variações expressivas conforme a localização geográfica e o nível técnico exigido

Magno Oliver - 15 de abril de 2026

(Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

A construção civil brasileira em 2026 apresenta um cenário de custos estabilizados, porém elevados em comparação a anos anteriores, exigindo que o proprietário compreenda a composição do preço por trás do serviço.

Atualmente, o custo da mão de obra de um pedreiro para construir uma residência simples de dois quartos varia entre R$ 800,00 por metro quadrado, dependendo da região e da complexidade técnica que o empreendimento vai exigir.

Para uma casa popular padrão de 60 m², por exemplo, o investimento apenas com o profissional, muitas vezes acompanhado de um ou mais ajudantes, pode oscilar entre R$ 40.000,00.

Esses valores refletem o avanço do SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil), que em março de 2026 registrou um custo médio nacional de mão de obra em torno de R$ 842,49 por m².

Para chegar a um cálculo preciso, o profissional geralmente realiza uma avaliação orçamentária baseada na metragem total e no padrão de acabamento.

O método mais comum é o orçamento por m² de construção pronta (“chave na mão” apenas de mão de obra), mas em reformas ou etapas específicas, as diárias de pedreiros no Brasil em 2026 estão sendo praticadas entre R$ 500,00.

Para uma casa de 2 quartos, que tipicamente possui entre 50 m² e 70 m², o cálculo base considera a fundação, alvenaria, cobertura e reboco bruto.

Profissionais utilizam tabelas como o CUB (Custo Unitário Básico) estadual para ajustar o preço ao mercado local, somando a isso fatores como as condições do terreno e a distância para o transporte de materiais, que podem encarecer o valor final do serviço.

O panorama atual no Brasil mostra que, embora o valor técnico do SINAPI para uma casa de 60 m² comece em cerca de R$ 127.000,00 e R$ 150.000,00.

O desfecho para quem planeja construir é a necessidade de reservar uma margem de contingência de 20% a 35% além do valor orçado pelo pedreiro.

O IBGE e o SindusCon reforçam que a mão de obra representa hoje entre 40% e 50% do custo direto da obra, tornando a negociação direta com o mestre de obras ou pedreiro a etapa mais crítica para o sucesso financeiro do empreendimento residencial.

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