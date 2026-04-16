Novas placas do Mercosul: nome da cidade pode voltar a aparecer nos carros no Brasil

Novas placas do Mercosul podem voltar a exibir cidade e estado, caso projeto avance nas próximas etapas do Congresso

Gabriel Yuri Souto - 16 de abril de 2026

(Foto: Reprodução)

As novas placas do Mercosul podem passar por mais uma mudança no Brasil. Um projeto de lei já aprovado no Senado propõe que o nome do município, o estado de registro e a bandeira da unidade da Federação voltem a aparecer nas placas dos veículos. Atualmente, essas informações não constam no modelo adotado no país.

A proposta tramita na Câmara dos Deputados como o PL 3214/2023. O texto é de autoria do senador Esperidião Amin e altera o Código de Trânsito Brasileiro. A justificativa é facilitar a identificação da origem dos veículos em casos de infrações, furtos, roubos e outros crimes.

Projeto quer mudar padrão atual das placas

Pelo texto em análise, as novas placas do Mercosul passariam a informar novamente o município e o estado em que o veículo está registrado. Além disso, o projeto também prevê a inclusão da bandeira da respectiva unidade da Federação.

Na prática, a proposta tenta devolver às placas uma identificação regional que existia antes da adoção do padrão Mercosul. Segundo a tramitação oficial, o projeto saiu do Senado em junho de 2024 e seguiu para análise da Câmara.

Mudança ainda não entrou em vigor

Apesar de ter avançado, a proposta ainda não virou lei. Na Câmara, o PL 3214/2023 foi distribuído às comissões de Viação e Transportes e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Portanto, o novo modelo ainda depende de novas aprovações no Congresso e de sanção presidencial.

Ou seja, as placas atuais seguem valendo normalmente. Até aqui, não existe regra em vigor obrigando motoristas a trocar a identificação veicular por causa desse projeto.

Regra prevê prazo de adaptação

Outro ponto importante envolve o prazo. Segundo o texto aprovado no Senado, a mudança só passaria a valer um ano depois da publicação da eventual lei. Assim, órgãos de trânsito, fabricantes e proprietários teriam tempo para adaptação.

Por isso, embora o tema já tenha reacendido o debate sobre o futuro das placas, o retorno do nome da cidade ainda depende do andamento legislativo. Até lá, o padrão Mercosul continua em vigor no Brasil.

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