Adeus, farinha de rosca: substituta econômica deixa empanados crocantes e com sabor ainda melhor

Ingrediente simples, barato e fácil de encontrar vem ganhando espaço na cozinha de quem quer economizar sem abrir mão da textura

Layne Brito - 16 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

Na cozinha do dia a dia, pequenas trocas podem fazer grande diferença no resultado final e também no bolso. Um ingrediente bastante comum, que muita gente já tem em casa, vem se destacando como alternativa à farinha de rosca na hora de preparar empanados.

Além de custar menos, ele ainda ajuda a deixar os alimentos mais crocantes e com uma textura que agrada logo na primeira mordida.

A farinha de rosca sempre foi uma das opções mais usadas para empanar carnes, legumes e salgados.

No entanto, com a busca por substituições mais acessíveis e práticas, outras possibilidades começaram a ganhar espaço.

Entre elas, uma tem chamado atenção por entregar um resultado muito parecido, com a vantagem de ser versátil e fácil de usar no preparo.

A substituta da vez é a polenta, especialmente na versão mais fina.

Quando usada para empanar, ela cria uma camada sequinha e crocante, ajudando a dar mais firmeza por fora sem comprometer o sabor do alimento.

O resultado costuma agradar quem gosta de empanados bem dourados e com aquela textura que faz diferença na refeição.

Outro ponto que chama atenção é a economia. Em muitos casos, a polenta pode sair mais em conta do que a farinha de rosca tradicional, o que faz dela uma alternativa interessante para famílias que querem render mais na cozinha sem perder qualidade.

Além disso, ela pode ser usada em diferentes receitas, como filés, frango, bolinhos, legumes e até petiscos preparados na air fryer ou no forno.

Na prática, a troca é simples. Basta usar a polenta no lugar da farinha de rosca no processo de empanamento, repetindo o mesmo passo a passo que já é conhecido por muita gente.

Dependendo da receita, o alimento pode até ganhar uma crocância mais intensa, o que torna a substituição ainda mais vantajosa.

No fim das contas, a mudança mostra que nem sempre é preciso recorrer ao ingrediente mais tradicional para alcançar um bom resultado.

Com criatividade e atenção aos detalhes, dá para manter o sabor, melhorar a textura e ainda economizar no preparo das refeições do dia a dia.

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