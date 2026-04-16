As botas de cano alto são coisa do passado: calçado retrô volta com força neste outono e promete virar tendência nas ruas em 2026
O que antes era básico e discreto agora assume o protagonismo e redefine completamente o visual urbano
A moda está em constante transformação, mas alguns movimentos chamam mais atenção do que outros. Nos últimos anos, o estilo urbano foi dominado por peças robustas, como botas pesadas e solados exagerados, criando uma estética marcante e imponente.
Agora, esse cenário começa a mudar. O foco se desloca para um visual mais equilibrado, sofisticado e funcional. Nesse contexto, o mocassim plataforma retorna com força e se consolida como um dos principais protagonistas das tendências para o outono de 2026.
Por que os mocassins voltaram com tudo
Antes de tudo, essa mudança reflete uma busca clara por versatilidade. Em vez de calçados limitados a estações específicas, o consumidor agora prioriza peças que funcionam em diferentes ocasiões.
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Além disso, o crescimento da estética “office-core” impulsiona esse retorno. Inspirado nos anos 90 e início dos anos 2000, esse estilo resgata elementos clássicos do ambiente corporativo, mas com uma releitura moderna e mais despojada.
Ao mesmo tempo, o conforto ganha protagonismo. Após temporadas dominadas por plataformas extremas, a moda passa a valorizar modelos que permitem mobilidade sem abrir mão do estilo. Dessa forma, o mocassim plataforma oferece o equilíbrio ideal entre elegância e praticidade.
Outro fator importante é a estética preppy. Com seu ar colegial e sofisticado, esse estilo cria um visual organizado, clean e atemporal. Consequentemente, ele se adapta tanto ao ambiente de trabalho quanto ao lazer.
Além disso, o mocassim funciona perfeitamente na meia-estação. Diferente das botas de cano alto, ele permite combinações mais leves, ampliando as possibilidades de uso ao longo do dia.
Como usar mocassim plataforma e destacar o look
Adotar essa tendência vai muito além de simplesmente trocar o calçado. Na prática, o styling faz toda a diferença.
Combinações que funcionam em 2026:
- Com meias aparentes:
Meias brancas de cano médio ou coloridas criam um contraste proposital e reforçam o estilo preppy. Além disso, deixam o visual mais atual e interessante.
- Calças wide leg ou de corte reto:
O mocassim equilibra o volume das peças mais largas. Como resultado, a silhueta fica mais alongada e harmoniosa.
- Saias midi ou plissadas:
Essa combinação reforça o ar retrô e feminino. Ao mesmo tempo, mantém o look sofisticado e fácil de adaptar para diferentes ocasiões.
- Alfaiataria desconstruída:
Blazers oversized e conjuntos mais soltos criam um contraste moderno com o calçado clássico.
Detalhes que transformam o sapato em protagonista:
- Solado tratorado ou plataforma marcante
- Acabamentos envernizados ou metalizados
- Fivelas ou aplicações diferenciadas
- Bico quadrado ou levemente arredondado
Esses elementos elevam o mocassim de peça básica para item central do look. Ou seja, o calçado deixa de ser coadjuvante e passa a definir toda a proposta visual.
Além disso, investir em cores neutras — como preto, vinho e caramelo — garante versatilidade. Por outro lado, tons mais ousados podem criar um ponto de destaque imediato.
O clássico reinventado como tendência
O retorno do mocassim plataforma mostra como a moda ressignifica peças tradicionais ao longo do tempo. Ao unir conforto, estética retrô e versatilidade, esse calçado conquista espaço e se adapta às novas demandas do dia a dia.
Mais do que uma tendência passageira, ele representa uma mudança de comportamento: menos exagero, mais equilíbrio. Assim, o clássico volta ao centro das atenções — mas com uma nova atitude.
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