Novo sistema eletrônico que amplia fiscalização nos pedágios da BR-153 começa a funcionar

Fiscalização eletrônica entra em funcionamento nas praças de pedágio e pode gerar autuações

Layne Brito - 14 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Quem trafega pela BR-153 já percebeu que, nas rodovias concedidas, a tecnologia vem ocupando cada vez mais espaço. A promessa é simples: tornar o controle mais eficiente, reduzir irregularidades e manter o fluxo sem interrupções desnecessárias.

Agora, um novo passo nessa modernização começou a sair do papel e deve impactar diretamente o dia a dia dos motoristas que utilizam a estrada com frequência.

Um novo sistema eletrônico de monitoramento e fiscalização passou a funcionar nas praças de pedágio da BR-153, ampliando o controle sobre a evasão de pagamento.

A tecnologia utiliza câmeras e recursos de leitura e registro em tempo real para identificar veículos que tentem passar sem quitar a tarifa ou que utilizem pistas automáticas de forma irregular.

O sistema realiza o registro de imagens e informações dos veículos no momento da passagem, criando um histórico que pode ser usado para identificar situações como avanço irregular, tentativa de evasão e problemas na identificação da cobrança automática.

A ideia é permitir uma fiscalização mais precisa, reduzindo brechas que antes dependiam apenas de acompanhamento humano e registros manuais.

Na prática, o motorista regular não precisa mudar a rotina. A diferença é que, para quem tenta burlar o pagamento, o risco de ser identificado aumenta, já que o monitoramento ocorre de forma contínua.

Nas pistas automáticas, a orientação segue a mesma: respeitar a sinalização, aguardar a liberação correta e garantir que a TAG esteja funcionando e devidamente vinculada ao veículo.

Caso haja falha na identificação ou tentativa de passagem irregular, o sistema pode registrar a ocorrência para apuração.

Para quem utiliza cabines manuais, o foco continua sendo o pagamento correto, mas com reforço na capacidade de monitoramento, principalmente em situações em que o veículo tenta furar a fila, avançar em momento indevido ou sair do trajeto de cobrança.

A evasão de pedágio é uma prática que gera prejuízo operacional, aumenta disputas e pode até colocar outros motoristas em risco, especialmente quando há manobras bruscas ou tentativas de escapar por faixas indevidas.

Com a fiscalização eletrônica, o objetivo é reduzir esse tipo de ocorrência e dar mais previsibilidade ao funcionamento das praças.

Além disso, o monitoramento reforça a capacidade de controle sem necessariamente afetar a fluidez do tráfego, já que o registro é feito automaticamente.

A recomendação para quem passa pelos pedágios é simples: respeitar a sinalização, evitar mudanças repentinas de faixa e manter a documentação e os meios de pagamento em ordem, principalmente no caso de cobrança automática.

O novo sistema torna o controle mais rigoroso, o que aumenta a chance de penalização em caso de irregularidades.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!