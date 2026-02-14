Novo sistema eletrônico que amplia fiscalização nos pedágios da BR-153 começa a funcionar
Fiscalização eletrônica entra em funcionamento nas praças de pedágio e pode gerar autuações
Quem trafega pela BR-153 já percebeu que, nas rodovias concedidas, a tecnologia vem ocupando cada vez mais espaço. A promessa é simples: tornar o controle mais eficiente, reduzir irregularidades e manter o fluxo sem interrupções desnecessárias.
Agora, um novo passo nessa modernização começou a sair do papel e deve impactar diretamente o dia a dia dos motoristas que utilizam a estrada com frequência.
Um novo sistema eletrônico de monitoramento e fiscalização passou a funcionar nas praças de pedágio da BR-153, ampliando o controle sobre a evasão de pagamento.
A tecnologia utiliza câmeras e recursos de leitura e registro em tempo real para identificar veículos que tentem passar sem quitar a tarifa ou que utilizem pistas automáticas de forma irregular.
O sistema realiza o registro de imagens e informações dos veículos no momento da passagem, criando um histórico que pode ser usado para identificar situações como avanço irregular, tentativa de evasão e problemas na identificação da cobrança automática.
A ideia é permitir uma fiscalização mais precisa, reduzindo brechas que antes dependiam apenas de acompanhamento humano e registros manuais.
Na prática, o motorista regular não precisa mudar a rotina. A diferença é que, para quem tenta burlar o pagamento, o risco de ser identificado aumenta, já que o monitoramento ocorre de forma contínua.
Nas pistas automáticas, a orientação segue a mesma: respeitar a sinalização, aguardar a liberação correta e garantir que a TAG esteja funcionando e devidamente vinculada ao veículo.
Caso haja falha na identificação ou tentativa de passagem irregular, o sistema pode registrar a ocorrência para apuração.
Para quem utiliza cabines manuais, o foco continua sendo o pagamento correto, mas com reforço na capacidade de monitoramento, principalmente em situações em que o veículo tenta furar a fila, avançar em momento indevido ou sair do trajeto de cobrança.
A evasão de pedágio é uma prática que gera prejuízo operacional, aumenta disputas e pode até colocar outros motoristas em risco, especialmente quando há manobras bruscas ou tentativas de escapar por faixas indevidas.
Com a fiscalização eletrônica, o objetivo é reduzir esse tipo de ocorrência e dar mais previsibilidade ao funcionamento das praças.
Além disso, o monitoramento reforça a capacidade de controle sem necessariamente afetar a fluidez do tráfego, já que o registro é feito automaticamente.
A recomendação para quem passa pelos pedágios é simples: respeitar a sinalização, evitar mudanças repentinas de faixa e manter a documentação e os meios de pagamento em ordem, principalmente no caso de cobrança automática.
O novo sistema torna o controle mais rigoroso, o que aumenta a chance de penalização em caso de irregularidades.
